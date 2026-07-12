‘Polígono X’, de Néstor López, gana el Faro de Plata del 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi

El cortometraje ‘Polígono X’, escrito y dirigido por Néstor López, se ha alzado con el Faro de Plata y el Primer Premio, dotado con 4.000 euros, del 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi. El fallo del jurado se dio a conocer anoche durante la gala de clausura celebrada en la Casa de Cultura, una ceremonia presentada por la actriz y cómica Arantxa Treus, que condujo la velada con humor, cercanía y dinamismo.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, fue el encargado de entregar el principal galardón a Néstor López. El cortometraje premiado aborda los conflictos de convivencia vecinal en torno a unas canchas de fútbol de barrio. Narra la historia de Rana y su grupo de amigos, decididos a vencer al equipo rival en un partido que va mucho más allá del deporte y que se convierte en el escenario donde afloran viejas rivalidades, tensiones personales y el deseo de expulsar del barrio a un grupo de jóvenes brasileños.

Al recoger el Faro de Plata, Néstor López agradeció el reconocimiento y puso en valor el trato recibido por el certamen. "Llevo muchos años haciendo cine y sé que la competencia es muy buena. Lo que hace grande a un festival es el trato que da al cine y a los cineastas, cuidarlos, acompañarlos y quererlos. Y eso aquí, en l’Alfàs, lo hacéis de maravilla", afirmó.

El director dedicó el premio a todo el equipo de Polígono X, un proyecto cuya producción calificó de "milagro". "Este corto estuvo más tiempo a punto de no hacerse que de hacerse. Es un plano secuencia con 11 actores, 20 figurantes y un equipo de 70 personas. Hicimos 37 tomas y solo sirvieron las tres últimas, rodadas en los últimos 45 minutos. Este premio también es para las personas que hicieron posible que saliera adelante", señaló.

El Segundo Premio, dotado con 2.000 euros, fue para ‘Una vocal’, de Polo Menárguez, un intenso drama protagonizado por una madre y una hija que deben reconocer el cadáver del hombre que marcó sus vidas. El premio fue recogido por la actriz Mirela Balic, coprotagonista del cortometraje. Además, Polo Menárguez obtuvo también el Premio al Mejor Guion.

El Tercer Premio, dotado con 1.000 euros, recayó en ‘Homing’, de Elisabeth Atherton y Hansel Rodrigues, un drama de suspense basado en hechos reales que relata el inquietante encuentro de una familia con un desconocido en el jardín de su casa. Las directoras no pudieron asistir a la gala al encontrarse en una boda en Edimburgo, aunque enviaron un vídeo de agradecimiento.

El Premio al Mejor Cortometraje de Animación, dotado con 1.000 euros, fue para ‘Pobre Marciano’, de Alex Rey. En la categoría de Mejor Cortometraje Valenciano, el galardón, también dotado con 1.000 euros, fue para ‘Pálpito’, dirigido por Marisa Crespo y Moisés Romera.

El Premio al Mejor Cortometraje con Perspectiva de Género, concedido por la asociación Huellas de Mujer, fue para ‘Loquita por ti’, de Greta Díaz Moreau, quien envió un vídeo de agradecimiento al encontrarse en Chicago. Este reconocimiento está dotado con 500 euros y una pieza artesanal diseñada por la ceramista Lola Juan.

En los premios interpretativos, Sonia Almarcha y Mirela Balic recibieron ex aequo el galardón a Mejor Actriz por sus interpretaciones en ‘Una vocal’. Mirela Balic recogió el premio de manos del actor Ciro Miró. El premio a Mejor Actor fue para Guillermo Hego, por su trabajo en ‘Polígono X’, reconocimiento que recogió el director Néstor López en su nombre, de manos de las actrices Sofía de Iznájar y Bruna Lucadamo.

El premio a Mejor Dirección fue para Guillermo de Oliveira por ‘Cara de Cona’, y el de Mejor Fotografía recayó en Almudena Sánchez por ‘Ultramarino’.

Por cuarto año consecutivo, el Festival organizó, en colaboración con la concejalía de Juventud, el concurso ‘Tu móvil de cine’, destinado a fomentar la creación audiovisual entre los jóvenes. El premio, dotado con 300 euros, fue para ‘Records d’estiu’, de Carla Borselli.

Vanesa Romero, Embajadora Honorífica del Festival

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el nombramiento de la actriz, guionista y directora Vanesa Romero como Embajadora Honorífica del 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi, un reconocimiento que recibió de manos de la actriz Elena Ballesteros.

Conocida por su papel de Raquel Villanueva en la serie La que se avecina, Vanesa Romero ha desarrollado una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, a la que ha sumado en los últimos años su trabajo como directora y guionista. El Festival ha querido reconocer así una carrera marcada por su compromiso con el audiovisual y su constante evolución como creadora.

Emocionada tras recibir la distinción, Romero aseguró que la asume "con mucha emoción, con mucha ilusión y con la responsabilidad que conlleva". Asimismo, agradeció al director del Festival, Luis Larrodera, y a toda la organización el reconocimiento recibido.

La actriz recordó también la estrecha relación que mantiene con l’Alfàs del Pi desde su infancia. "L'Alfàs del Pi ha formado parte de mi vida, de mi historia y de mi infancia. Venía con mi familia a bañarme a la playa de l'Albir y, años después, también a competir como atleta. Aquí conocí a mi ídolo, Sandra Mayers, que me firmó mi primer autógrafo, un recuerdo que todavía conservo con mucho cariño", rememoró.

Romero destacó que todos esos recuerdos "me han inspirado para ser la persona que soy hoy" y concluyó con un compromiso: "Prometo llevar el nombre de l'Alfàs del Pi allá donde vaya".

Un jurado formado por profesionales del sector

El jurado de la Sección Oficial ha estado integrado por Raquel Guerrero, Valeria Vegas, Óscar Reyes, Cristina Gallego y Moisés Rodríguez, mientras que el de la sección de Cortometrajes Valencianos ha estado compuesto por Laura Pamplona, Matilde Alberto y Paco Sáez.

En esta 38 edición, el Festival seleccionó 21 cortometrajes para competir en la Sección Oficial entre las 1.014 obras presentadas. Además, 10 trabajos participaron en la categoría de Animación y 9 en la de Mejor Cortometraje Valenciano.

Broche final a una edición repleta de actividades

El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi cierra así una nueva edición reafirmando su compromiso con la promoción del cine español y, especialmente, del cortometraje. Junto a las proyecciones oficiales, el certamen ha ofrecido durante estos días conciertos, exposiciones, cinefórums y encuentros con profesionales del sector.

La 38 edición también ha rendido homenaje con el Faro de Plata a los actores Miguel Rellán, Luisa Gavasa y Eduard Fernández, en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución al cine español.

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Con una elevada participación, una amplia programación paralela y el respaldo del público y de la industria audiovisual, el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi vuelve a consolidarse como una de las principales citas dedicadas al cortometraje en España.