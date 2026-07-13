Cultura
La alianza de las bibliotecas de Benidorm, l’Alfàs, Altea y Callosa para recuperar la narración oral
Las cuatro entidades se unen para poner en marcha el proyecto "Contes a la Fresca" con historias, leyendas y relatos en las noches de verano
Las bibliotecas públicas municipales de l'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm y Callosa d'en Sarrià ponen en marcha "Contes a la Fresca", un nuevo proyecto conjunto de narración oral al aire libre que, a partir del próximo 15 de julio y una vez por semana, llevará cuentos, leyendas y relatos vividos a un espacio emblemático de cada uno de los cuatro municipios.
La iniciativa, coordinada entre estas cuatro bibliotecas de la comarca de la Marina Baixa y que se ha presentado este lunes en Altea, busca recuperar la tradición de reunirse en plazas y rincones del pueblo para escuchar historias en comunidad, bajo la luz tenue de las velas y el frescor de las noches de verano.
Cada sesión, con una duración aproximada de una hora, se celebrará los miércoles de 21:30 a 22:30 horas y contará con narradores voluntarios y profesionales que compartirán cuentos, leyendas y memoria oral con el público asistente.
Cada biblioteca ha seleccionado un enclave accesible y singular de su municipio para acoger las sesiones nocturnas: la Plaça del Mestre la Música en Altea, el 15 de julio; l’Hort de Colón en Benidorm el 22 de julio y el 19 de agosto; La Plaça del Llaurador en Callosa d’en Sarrià los días 29 de julio y 26 de agosto; y la Vila Romana en l’Albir el 5 de agosto y Les Escoles Velles en l’Alfàs el 2 de septiembre.
La concejal de Patrimonio Histórico de Benidorm, Ana Pellicer, ha destacado “el carácter colaborativo y abierto del proyecto en el que diferentes municipios de la comarca, a través de nuestros técnicos bibiliotecarios, nos damos la mano para amplificar el alcance de la iniciativa y ofrecer a la ciudadanía una propuesta cultural que bebe de nuestra tradición”.
Esencia del proyecto
El proyecto está abierto a la participación de todas las personas que quieran compartir un cuento, una leyenda, una historia vivida o cualquier relato que merezca ser escuchado, sin necesidad de ser narrador profesional. Se recomienda al público asistente traer su propia vela, farolillo o linterna para contribuir a la iluminación ambiental del encuentro.
"Contes a la Fresca" sigue la estela de la iniciativa ya consolidada en la comarca de La Vall d'Albaida y aspira a convertirse en una cita anual que celebre la magia de la narración oral y la riqueza cultural de la Marina Baixa, invitando a vecinos y visitantes de todas las edades a disfrutar de una experiencia sensorial y literaria en un espacio público y compartido.
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