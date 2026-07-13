El secreto mejor guardado de Benidorm: la cala de aguas cristalinas bajo la Serra Gelada perfecta para hacer snorkel

La costa de Alicante ofrece en verano muchos planes distintos para quienes buscan mar, sol y un buen baño. Hay grandes arenales familiares, playas urbanas con todos los servicios, calas de roca para hacer snorkel y rincones más tranquilos donde el Mediterráneo parece cambiar de ritmo. Desde Dénia hasta Pilar de la Horadada, el litoral alicantino combina paisajes muy diferentes en pocos kilómetros, con zonas muy concurridas y otras que conservan un aire mucho más natural.

Esa variedad es precisamente una de las razones por las que la provincia sigue siendo uno de los destinos favoritos cada verano. Quien quiere ambiente, paseo marítimo y restaurantes a pie de playa lo encuentra fácilmente; quien prefiere silencio, fondos rocosos y aguas transparentestambién tiene opciones. Incluso en municipios tan turísticos como Benidorm, conocidos por sus rascacielos, sus playas amplias y su actividad constante, sobreviven rincones pequeños que parecen quedar al margen del bullicio.

Cala del Tío Ximo

Uno de ellos es la Cala del Tío Ximo, situada en la costa norte de Benidorm, a los pies de la Serra Gelada. Se trata de una cala de arena fina y roca, ideal para practicar snorkel gracias a sus aguas claras y cristalinas y a sus fondos rocosos, además de contar con puesto de vigilancia y socorrismo durante la temporada de baño. Tiene una longitud de 60 metros, lo que da una idea de su tamaño reducido y de la necesidad de llegar pronto si se quiere encontrar sitio en los meses de mayor afluencia.

La diferencia con las grandes playas urbanas de Benidorm se nota nada más llegar. En lugar de una extensa franja de arena, la Cala del Tío Ximo aparece encajada entre rocas, con un paisaje abrupto y un ambiente más recogido. Para muchos, se trata de una las calas más bonitas de la ciudad y es una opción perfecta para quienes buscan tranquilidad. En verano dispone de vigilancia y socorrismo, pero mantiene un carácter mucho más natural que otros espacios de baño del municipio.

Fondo rocoso

Su principal atractivo está bajo el agua. El fondo rocoso, la transparencia del mar y la protección de los acantilados convierten esta cala en uno de los mejores puntos de Benidorm para quienes quieren ponerse unas gafas y un tubo y observar peces, rocas, algas y la vida marina a poca profundidad. Conviene llevar escarpines o calzado de agua, porque la entrada al mar combina guijarros, roca y superficies irregulares.

Cómo llegar

El acceso también ayuda a que conserve un ambiente más sereno. Se puede llegar desde la zona del Rincón de Loix, avanzando hacia el final de la calle Alcalde Manuel Catalán Chana y la zona de Dos Calas, donde el último tramo obliga a caminar hasta la cala. No cuenta con el tipo de aparcamiento amplio que sí tienen otras playas urbanas, por lo que en verano es recomendable madrugar y asumir que quizá habrá que dejar el coche más arriba. A cambio, el visitante encuentra un baño muy distinto al de Levante o Poniente: menos arena, menos ruido y una sensación de mayor contacto con la roca, el mar y la montaña.

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Además, la Cala del Tío Ximo permite combinar el baño con un plan de naturaleza. Su ubicación junto al Parque Natural de la Serra Gelada la convierte en una buena parada para quienes quieren completar la jornada con alguna ruta, mirador o paseo por los acantilados. En los días de calor conviene evitar las horas centrales, llevar agua, protección solar y consultar posibles restricciones por riesgo de incendio o condiciones meteorológicas, especialmente si se va a caminar por el entorno natural. Pequeña, fotogénica y con un fondo marino muy atractivo, esta cala demuestra que Benidorm no es solo playas urbanas y skyline: también guarda rincones donde el Mediterráneo se disfruta en silencio, entre acantilados y aguas cristalinas.