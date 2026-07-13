La Generalitat inicia las obras de "tranviarización" del TRAM en Benidorm para mejorar su integración

La Generalitat pone en marcha la modernización de la Línea 9 del TRAM a su paso por Benidorm, para transformarla en una plataforma tranviaria y mejorar así su integración en la ciudad. Así, la "tranviarización" y duplicación de la vía del TRAM incorporará tres nuevos cruces semafóricos y un paso de vehículos de emergencia.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado los trabajos del tramo Benidorm-Benidorm Intermodal de la Línea 9 de TRAM, que cuentan con un presupuesto de más de cinco millones de euros.

Visita del conseller con el alcalde a las obras de mejora de la Línea 9 del TRAM en Benidorm / INFORMACIÓN

Según ha señalado Martínez Mus, que ha estado acompañado por el alcalde Toni Pérez, “este proyecto permite completar la duplicación de vía y electrificación del tramo Hospital Vila-Benidorm, ejecutada el pasado año, con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros, y mejorar las condiciones de permeabilidad urbana y de integración de la infraestructura ferroviaria en el entorno urbano de Benidorm”.

Este proyecto permite completar la duplicación de vía y electrificación del tramo Hospital Vila-Benidorm, ejecutada el pasado año Vicente Martínez Mus — Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

A su vez, ha explicado que estas obras, que abarcan el tramo entre la estación de Beniardá y la Intermodal, "permiten seguir avanzando en la modernización de la red como parte del Plan de Actuación de FGV 2026-2030, dotado en conjunto con 830 millones de euros y que tiene como objetivo modernizar, ampliar y mejorar el servicio de Metrovalencia y TRAM d’Alacant”.

Las obras, que comenzaron en el mes de junio, cuentan con un presupuesto de 5,6 millones y responden a la necesidad de incrementar la permeabilidad transversal de la infraestructura ferroviaria, mediante soluciones compatibles con el modelo tranviario. Está previsto que las obras acaben a principios de 2027.

Un momento de la visita del conseller / INFORMACIÓN

“La ejecución de las obras permite incorporar nuevas soluciones semaforizadas y adaptar diversos puntos de cruce para optimizar tanto la movilidad peatonal como el tránsito de vehículos, especialmente los de emergencias, en torno al trazado al TRAM d’Alacant”, ha destacado el vicepresidente tercero.

Tres puntos estratégicos

El proyecto actúa sobre tres puntos estratégicos del trazado ferroviario actual. El primero afecta a la avenida Beniardà, donde se habilita el cruce para vehículos a motor y peatones mediante regulación semafórica.

La intervención completa las obras de duplicación de vía y electrificación del tramo entre Hospital de La Vila y la ciudad

La segunda actuación hace referencia al paso a nivel “Playmon” en la avenida Andalucía, en el que se eliminan las barreras actuales y se implanta una regulación semafórica integral para peatones y vehículos.

Por último, la tercera intervención afecta al nuevo paso de Benidorm Intermodal, destinado principalmente a vehículos de emergencia y transporte público, con acceso restringido y control semafórico.

Es una obra muy necesaria para enlazar dos grandes masas poblaciones y que va a suponer cambiar completamente la movilidad de los vecinos Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Además, el proyecto incluye la ejecución de un vallado paralelo a la traza ferroviaria y la reordenación de los pavimentos contiguos, mejorando tanto la seguridad como la integración urbana del entorno.

Gracias a este nuevo acceso exclusivo y al vial proyectado sobre el barranco de l’Aigüera, se configurará un corredor rápido paralelo a la infraestructura ferroviaria para uso prioritario de vehículos de emergencia. Asimismo, la conexión con los viales de emergencia existentes en el lado de los talleres permitirá ampliar significativamente la conectividad operativa hacia la zona del Moralet.

Zonas ajardinadas

Finalmente se ejecutará un nuevo vallado que mejorará la visibilidad y seguridad del trazado. Esta actuación conlleva también la creación de unos 2.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y la ejecución de una senda peatonal que dará continuidad al parque urbano existente.

Los trabajos están valorados en más de 5 millones de euros / INFORMACIÓN

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de ocho meses y afectan a un tramo de 7.500 metros.

El alcalde ha manifestado estar “muy agradecido” porque se está cumpliendo "por fin la reivindicación que llevamos realizando desde 2017 de 'tranviarizar' el tramo entre la estación central y la Intermodal”, un cambio de modelo, -el de pasar del ferroviario al tranviario-, “muy valiente”, según ha indicado el alcalde, en una “decisión política” de llevar a cabo una “obra muy necesaria para enlazar dos grandes masas poblaciones, que afecta a más de 20.000 vecinos de Benidorm de forma transversal y segura, y que va a suponer cambiar completamente la movilidad de los vecinos”.

La visita ha contado también con la presencia de la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el director gerente de FGV, Alfonso Novo.