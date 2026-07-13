Salma de Diego, nacida en la "aldea" de Finestrat, anima a Alicante a acudir al concierto de OT: "Estaré muy contenta de cantar en casa"

Salma de Diego, participante de la última edición de "Operación Triunfo", ha invitado al público alicantino a asistir al concierto que la gira del programa ofrecerá este viernes 17 de julio en El Muelle Live, en el Puerto de Alicante.

"Alicante, Alicante, el 17 de julio en el Muelle Live", anuncia la cantante en un vídeo difundido por la cuenta oficial del programa. El concierto comenzará a las 22.00 horas y reunirá sobre el escenario a los concursantes de "OT 2025".

"Yo soy alicantina"

En la grabación, Salma reivindica sus raíces en la provincia y explica que, aunque en su DNI aparece Alicante, su vida está estrechamente vinculada a Finestrat, el municipio de la Marina Baixa en el que se crio.

"Realmente vengo de un pueblo que está muy cerca de Benidorm que se llama Finestrat, un pueblo que podría ser una aldea, nos conocemos entre todos y es el pueblo donde me he criado durante toda mi vida", señala.

La joven ya había hablado durante su paso por la Academia sobre su origen en Finestrat, localidad que en un primer momento sustituyó por Benidorm al presentarse públicamente por considerar que era más conocida.

De Finestrat a La Vila y La Nucía

Salma recuerda también su relación con otros municipios de la Marina Baixa. En el vídeo explica que acudía con frecuencia a Benidorm, por ser el lugar de la comarca "con mayor movimiento", y que estudió tanto en La Vila Joiosa como en La Nucía.

"La comarca me la he patinado entera", bromea antes de lanzar una llamada directa a sus seguidores: "Una alicantina como yo tiene que deciros que no podéis perder el concierto de Alicante".

La artista ha sido, junto a Claudia Arenas, una de las representantes alicantinas en "OT 2025" y fue la segunda expulsada de la edición, después de interpretar "Lo saben mis zapatos", de Pablo López.

La gira de OT llega al Puerto de Alicante

La parada alicantina de la gira se celebrará en El Muelle Live, recinto situado en el Muelle 12 de Levante del Puerto. El espectáculo forma parte del recorrido nacional de "OT 2025" y trasladará al directo algunas de las actuaciones y canciones más reconocibles de la edición.

"Venid a vernos. Estaré muy contenta de cantar en casa y de que vengáis a escucharnos", concluye Salma de Diego.