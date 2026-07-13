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Así es la nueva calle Cervantes: La Vila Joiosa finaliza la reurbanización de uno de sus principales accesos

La actuación ha consistido en la remodelación de la zona con nuevas aceras, carril bici, arbolado e iluminación, con un coste de más de 600.000 euros

Visita del alcalde a las obras ya finalizadas de reurbanización

Visita del alcalde a las obras ya finalizadas de reurbanización / INFORMACIÓN

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Vila Joiosa

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha finalizado las obras de la calle Cervantes, unos trabajos que han permitido hacer esta vía accesible al paso peatonal y ampliar la red de carriles bici, tras una inversión de 644.370,99 euros.

El alcalde Marcos Zaragoza ha recepcionado los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, técnicos municipales y representantes de la empresa Joraix Obras y Servicios SL, adjudicataria de los trabajos.

Se ha dotado de árboles, de carril bici y de más luz; y se ha ordenado esta entrada o salida del municipio con una obra que era muy necesaria

Marcos Zaragoza

— Alcalde de La Vila Joiosa

El primer edil ha explicado que la remodelación de la calle Cervantes “se ha centrado en la parte continua a la calzada de la antigua N-332, ahora calle Cervantes, donde se ha habilitado un nuevo trazado para peatones y bicicletas”. El primer edil añadió que se trata de “una obra importante con una importante inversión que ha ordenado ese vial que no era cómodo para los peatones”.

Marcos Zaragoza afirmó que, hasta ahora, “había una vaguada que impedía la conectividad de esa vía y no hacía cómodo el paso de personas”. Ahora “se ha dotado de árboles, de carril bici y de más luz; y se ha ordenado esta entrada o salida del municipio con una obra que era muy necesaria”.

Las obras de reurbanización ya han acabado

Las obras de reurbanización ya han acabado / INFORMACIÓN

El proyecto de “Acondicionamiento de la Mediana de la Calle Cervantes de Villajoyosa” se ha llevado a cabo en el margen sur de dicha calle, en el tramo comprendido entre la rotonda del Paradís hasta la futura rotonda de la avenida de Altea.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, apuntó que “se ha actuado en una superficie total de 6.000 metros cuadrados donde se han creado nuevas aceras peatonales de más de 6 metros de ancho junto al vial de servicio además de un carril bici de 2,70 metros; también se ha renovado el alumbrado y arbolado”.

Se ha actuado en una superficie total de 6.000 metros cuadrados donde se han creado nuevas aceras peatonales de más de 6 metros de ancho junto al vial de servicio además de un carril bici de 2,7 metros

Pedro Ramis

— Concejal de Urbanismo de La Vila Joiosa

Las obras también han actuado en el subsuelo para mejorar la red de drenaje existente con un nuevo colector para recoger las aguas de escorrentía que se acumulan en el cruce con la calle La Nucia.

El alcalde ha indicado que “con esta actuación mejoramos una de las principales vías de entrada al municipio. A solo unos metros se está realizando una obra también importante para esta zona, los nuevos accesos al IES Marcos Zaragoza. Ambas actuaciones permitirán mejorar la movilidad y seguridad vial de este barrio”.

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El primer edil añadió que, además, “se completa la red de carriles bici que tenemos en Villajoyosa. Con este nuevo espacio completamos el existente ya en la zona del Paradís”. Y avanzó que no será la única actuación en la calle Cervantes: “Ya estamos preparando el proyecto para actuar en la rotonda existente y así dejaremos toda esa zona arreglada”.

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