Benidorm adelanta la tradicional procesión marinera de las fiestas del Virgen del Carmen al jueves

Benidorm festeja a partir de este jueves, 16 de julio, sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Carmen, una de las celebraciones con más raigambre por la gran vinculación entre la ciudad y el mar, con un programa de actos que este año incorpora como principal novedad el adelanto de la procesión marinera, que pasará del domingo al jueves para hacerla coincidir con la festividad de la Estrella de los Mares.

Así lo ha trasladado la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, que ha felicitado a la Comisión de las Fiestas del Carmen y a su presidenta, María Pérez Llorca, por la organización un año más de estas celebraciones “cargadas de ilusión, de cariño y de respeto y recuerdo a los benidormenses que hicieron del mar su medio de vida”.

Los actos arrancarán este jueves, a partir de las 18 horas, en la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna, con la misa dedicada a la Virgen del Carmen y con el pregón oficial de las fiestas de 2026, que correrá a cargo de los sacerdotes Juan Antonio González y Jaume Benaloy. Además también se llevará a cabo la bendición e intercambio de escapularios entre la marinera de honor de 2025, Ariadna Orgilés Escoda, y su sucesora en este 2026, la niña Raquel Castro Llorca.

A continuación, festeros, autoridades y público se desplazarán acompañando a la imagen de la patrona de las gentes del mar, en procesión, hasta el Puerto, donde comenzará la procesión marinera que recorrerá la bahía de Benidorm, realizando las tradicionales bendiciones y la ofrenda a los caídos en la mar, depositando coronas de laurel en su honor.

Al finalizar dicha procesión se dispararán 21 salvas en honor a la Virgen del Carmen y, en el balcón de la Cofradía de Pescadores, la marinera de honor recitará el verso dedicado a la patrona, antes de regresar de nuevo a la iglesia de Sant Jaume i Santa Ana para acompañar a la imagen.

Programa de actos

Las celebraciones continuarán hasta el próximo domingo, con numerosos actos que se van a suceder durante el fin de semana, como verbenas, concursos o recepción de autoridades y de entidades festeras.

Dentro del programa oficial, el sábado 18 de julio, se celebrará la Ofrenda de flores, cuya romería partirá a las 19 horas desde el Paseo de Colón hasta a la Plaza de la Señoría. Allí se realizará la ofrenda de flores a la Virgen del Carmen y a los caídos en la mar, y se depositarán unas coronas de laurel en su honor.

Además, el domingo 19 de julio, a las 14 horas, se disparará una mascletà aeroterrestre en la plaza de SS MM los Reyes de España a cargo de la pirotecnia Turís.

La concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, ha invitado públicamente a ciudadanos y visitantes a “participar de estas fiestas tan tradicionales y que con tanto cariño han celebrado generaciones y generaciones de benidormenses”, a la vez que ha confiado en que los cambios en el programa “sirvan para dar un mayor realce a los actos, como estamos seguros de que así será”.