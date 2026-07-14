Benidorm recaba las necesidades de los centros educativos para ejecutar los fondos para climatizar aulas

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la concejalía de Educación, ha empezado a recabar las necesidades de los centros educativos públicos de la ciudad para poder ejecutar los fondos anunciados la pasada semana por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que están dirigidos a atender las primeras necesidades de climatización de aulas.

Así lo ha trasladado este martes la concejal del área, Maite Moreno, después de la reunión del Consejo Escolar Municipal, que se ha reunido este martes en sesión ordinaria y que ha estado presidida por el alcalde Toni Pérez.

Moreno ha recordado que, con esta medida de urgencia, “la Generalitat va a dotar a los centros educativos de entre 5.000 y 25.000 euros para empezar a acondicionar aulas y minimizar las molestias del calor para alumnado y docentes”, por lo que desde el Ayuntamiento “les hemos solicitado que nos trasladen sus necesidades técnicas y de infraestructura, con el fin de planificar y posibilitar la ejecución” de las actuaciones financiadas con estos fondos.

En concreto, se ha requerido a los equipos directivos que “comuniquen aquellas actuaciones previas y que resulten necesarias para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización”, como podrían ser el posible incremento de la potencia eléctrica contratada, la adecuación o adaptación de las instalaciones eléctricas, la realización de obras complementarias o cualquier otra intervención técnica que permita garantizar la viabilidad de estos proyectos, según ha explicado Moreno.

“De este modo vamos a poder conocer las necesidades específicas de cada centro educativo y coordinar las actuaciones que haya que realizar desde el Ayuntamiento para poder avanzar en estos planes de climatización”, ha manifestado.

Festivos

Además de este asunto, el Consejo Escolar Municipal también ha abordado otros temas en su reunión de este martes. Entre ellos, se ha aprobado el calendario escolar del curso 2026-2027, que en toda la Comunidad Valenciana, para Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, comenzará el 9 de septiembre y finalizará el 18 de junio del próximo año.

Dentro de la potestad de cada municipio para aprobar los tres días de festivos locales o de libre disposición en el calendario genérico, el Consejo Escolar Municipal ha propuesto y acordado como jornadas no lectivas el miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con las Fiestas Mayores Patronales; el lunes 7 de diciembre; y el lunes 15 de febrero.