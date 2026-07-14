La Filharmònica Alteanense regresa de Kerkrade tras llevar la música y la tradición de Altea al mayor escaparate mundial de las bandas

La Societat Filharmònica Alteanense (SFA) ya está de vuelta en Altea tras culminar con éxito su participación en los actos inaugurales del World Music Contest (WMC) de Kerkrade (Países Bajos), considerado el certamen internacional de música de viento más importante del mundo. La banda regresó este lunes después de representar a la localidad en dos de los principales actos de apertura del festival, una invitación que la organización reservó a la formación alteana como reconocimiento a su trayectoria.

Durante los días 9 y 10 de julio, los 90 músicos que integraban la expedición participaron en el desfile inaugural del WMC y ofrecieron un concierto dentro de la programación oficial de un festival que este año celebra su 20.ª edición y el 75 aniversario de su creación.

Una ovación en el desfile inaugural

La primera de las actuaciones tuvo lugar en la Inaugural Parade, el gran desfile que abrió oficialmente el World Music Contest. Bajo la dirección de José Vicente Algado Climent, la banda interpretó la marcha cristiana Tabals i Saragüells, de Mario Roig Vila, y el pasodoble Tercio de Quites, de Rafael Talens Pelló, acompañada por una escuadra ataviada con la indumentaria tradicional de llauradors de la filà Maseros d’Altea y encabezada por Miquel Alcalde como cabo de escuadra.

Según ha desvelado este martes el presidente de la SFA, Francisco Alvado Silvestre, “la combinación de música festera y tradición valenciana despertó el interés de cerca de 20.000 personas que presenciaron el desfile inaugural llenando las calles de Kerkrade. Este público nos dio una calurosa acogida, de lo cual estamos muy agradecidos”, ha apostillado.

Fila ataviada con el traje de Maseros d´Altea desfilando en la `Inaugural Parade´ de la WMC de Kerkrade (Paises Bajos) / Francisco Alvado Silvestre

Un concierto para mostrar la calidad de la banda

La segunda cita llegó con el concierto ofrecido dentro de la programación oficial del festival, bajo la dirección de Algado Climent. En esta ocasión, la banda interpretó un repertorio íntegramente dedicado a compositores españoles, formado por las obras Bellaguarda, de Jaime Francisco Ripoll Martins; Leonardo Dreams, de Saül Gómez; De Cai, de Pascual Piqueras; Palindromía Flamenca, de Antonio Ruda; Hispania, de Óscar Navarro; y Agüero, de José Franco Ribate.

El presidente de la SFA ha indicado que “nuestra actuación fue recibida con una prolongada ovación por el público asistente y permitió a la formación mostrar el nivel artístico como una de las bandas con mayor proyección de la Comunitat Valenciana en un escenario de referencia internacional”.

Los músicos de la SFA posan tras el concierto ofrecido en la WMC de Kerkrade / Francisco Alvado Silvestre

Un regreso cargado de simbolismo

La presencia de la Societat Filharmònica Alteanense en Kerkrade tuvo un significado especial para la entidad. Hacía 21 años que la banda no regresaba al World Music Contest, donde en 2005 conquistó la Medalla de Oro y la Mención de Honor de la Primera Categoría con 93,92 puntos, la mayor puntuación obtenida hasta entonces en esa categoría.

La sociedad musical ya había participado anteriormente como concursante en las ediciones de 1985 y 1989, también con medallas de oro, por lo que su invitación a los actos inaugurales del festival “supone un nuevo reconocimiento a una trayectoria que mantiene estrechos vínculos con el certamen neerlandés”, ha manifestado Alvado Silvestre tras destacar “el trabajo desarrollado durante los últimos meses por músicos, director y junta directiva para preparar las actuaciones en Kerkrade”.

Francisco Alvado ha subrayado finalmente que el compromiso de toda la expedición “permitió representar a Altea con la máxima dignidad y excelencia artística” y ha concluido agradeciendo “el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Altea, a través de las concejalías de Cultura y Turismo; de Caixaltea, por facilitar el transporte del instrumental; y de los socios y simpatizantes de la entidad, con cuyo respaldo fue posible llevar adelante un proyecto que ha contribuido a seguir proyectando el nombre de Altea en uno de los principales foros internacionales de la música de banda”.