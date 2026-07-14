El PSOE denuncia que contenedores rotos y basura se amontonan en una parcela del Salto del Agua de Benidorm

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el gobierno del Partido Popular "consiente la degradación y abandono del Salto del Agua", una de las principales arterias de entrada a Benidorm.

El PSOE ha alertado de que un solar situado junto a la rotonda de acceso al Salto del Agua, la principal zona escolar del municipio, "se ha convertido en una suerte de vertedero en el que se acumulan decenas de contenedores de reciclaje, muchos de ellos completamente rotos, destrozados y que todavía albergan basura en su interior".

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha calificado este martes la situación de “auténtica vergüenza” y ha lamentado el impacto tan negativo que ofrece este “cementerio de contenedores” a quienes acceden a la ciudad.

Es inadmisible que, mientras el alcalde presume de excelencia turística y de ser destino inteligente y referente medioambiental, permita que esta vía de entrada a la ciudad sea un foco de suciedad Cristina Escoda — Portavoz del PSOE de Benidorm

“Es inadmisible que, mientras el alcalde presume de excelencia turística y de ser destino inteligente y referente medioambiental, permita que esta vía de entrada a la ciudad sea un foco de suciedad”, ha criticado la edil, quien ha subrayado "la gravedad de que este punto negro de insalubridad se encuentre precisamente pegado a centros educativos".

Así mismo, ha censurado que el ejecutivo local "mantenga tirados, en este mismo descampado, restos de algunas columnas Andrea que se retiraron del paseo marítimo de Levante por su mal estado, ofreciendo también una pésima imagen".

Columnas Andrea del paseo que se han retirado, y que se encuentran en el parcela / INFORMACIÓN

Por último, Escoda ha relacionado directamente la situación de esta parcela en el Salto del Agua con la “dejadez generalizada que sufre la gestión del día a día de Benidorm" debido a un alcalde más centrado “en los saraos y su campaña de fotos en redes sociales” que en mantener y cuidar los espacios públicos de la ciudad".

“Los barrios de nuestra ciudad sufren las consecuencias de una gestión municipal deficiente. Exigimos al alcalde Toni Pérez y al concejal de Limpieza Viaria que actúen de inmediato, limpien el solar y retiren los contenedores inservibles”, ha zanjado.