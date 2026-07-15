Benidorm abre el plazo de ayudas para el transporte universitario

El Ayuntamiento de Benidorm tiene ya abierto el plazo para solicitar las ayudas individuales de transporte para el alumnado universitario que cursa sus estudios en las provincias de Alicante –excepto la Universidad de Alicante y el campus universitario de Sant Joan d’Alacant de la Miguel Hernández–, Valencia y Castellón para los que no existe una oferta de transporte asociativo.

La concejala de Educación, Maite Moreno, ha explicado que "con estas ayudas se pretende aligerar el gasto de autobús o tren que estos estudiantes universitarios de Benidorm han realizado a lo largo del curso pasado para desplazarse hasta los centros públicos de enseñanza superior de las tres provincias para cursar sus estudios de grado". Asimismo, ha recordado que "el alumnado de la Universidad de Alicante y del campus de Sant Joan también cuenta con otra línea de ayudas, el UNIBUS, para bonificar el precio del autobús que pone a su disposición y financia el propio Ayuntamiento" y que, en este caso, su concesión se realiza por un procedimiento distinto.

Moreno ha indicado que "al igual que en cursos anteriores, la cuantía de la ayuda a este transporte universitario no asociativo es proporcional al gasto que haya desembolsado el estudiante por este concepto entre los meses de octubre de 2025 a junio de 2026 y puede alcanzar hasta el 50 % del mismo". Para esta convocatoria, la Concejalía ha reservado una partida de 5.000 euros.

Pueden solicitar estas ayudas los estudiantes universitarios empadronados en Benidorm como mínimo desde el 1 de enero de 2025 y que cursen estudios de grado en universidades de la Comunidad Valenciana que no dispongan de transporte asociativo. Asimismo, la concejal de Educación ha indicado que las bases también recogen como posibles beneficiarios al alumnado matriculado en los centros públicos de Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunitat Valenciana donde se cursan estudios que conducen a la obtención de un título perteneciente al nivel de grado.

Incompatibilidad

Estas ayudas son incompatibles con las de otras instituciones públicas o privadas para el mismo fin y en las mismas no están incluidos los alumnos de doctorado, estudios de especialización, títulos propios de las universidades, master y estudios de postgrado.

La solicitud de esta ayuda debe hacerse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, seleccionando el trámite correspondiente dentro del Catálogo de Servicios. Las bases íntegras de la convocatoria pueden consultarse en el Tablón de Anuncios de la propia sede.

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El Ayuntamiento informa de que el plazo de solicitud estará abierto hasta las 23.59 horas del 31 de julio. Por lo que se refiere a la convocatoria del curso pasado, Maite Moreno ha explicado que "fueron un total de 28 jóvenes universitarios los que solicitaron y percibieron esta ayuda municipal al transporte no asociativo y que se suman, por tanto, a los que también reciben bonificaciones por medio del programa UNIBUS".