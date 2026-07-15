Salvar al padre Juan: Relleu se moviliza contra el traslado de su cura, el refugiado de Ruanda que quería ser soldado

El padre Juan es la alegría de Relleu. Su humor, bondad y trabajo desde que hace 23 años desembarcara este refugiado de Ruanda en esta pequeña localidad de la Marina Baixa han conquistado los corazones de creyentes y no creyentes. Huyendo de la guerra, encontró en Alicante una familia, una comunidad que le adora.

Con sus manos y perseverancia ha transformado una iglesia con goteras, filtraciones y abandono en lo que él llama "la catedral de la montaña". Su carcajada es inconfundible. Ilumina el pueblo. Y el amor que le profesan es un tesoro que está obligado a abandonar.

El padre Juan y su amigo Vicente frente a la puerta de la capilla que se está retranqueando / Juani Ruz

Este verano está previsto que marche, con destino a la parroquia de San Miguel de Salinas, en la Vega Baja. Así lo ha decidido el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre. Una medida que acata el religioso, aunque le llena de tristeza por dejar una comunidad que lo ha abrazado y acogido. "Yo tengo que obedecer al obispo, pero me voy con mucha pena".

Ha creado un vínculo inquebrantable. Es parte de Relleu y comarca, ya que además lleva 26 años como capellán en el Hospital Marina Baixa en La Vila Joiosa. Pero sus feligreses, y también los no creyentes y vecinos de otras localidades como Orxeta, Finestrat o La Vila, no quieren que se vaya. Y por ello se ha generado un movimiento vecinal que está recogiendo firmas en diferentes poblaciones para pedir al Obispado que dé marcha atrás y deje a su querido padre Juan, que incluso chapurrea el valenciano, en Relleu.

Yo tengo que obedecer al obispo, pero me voy de Relleu con mucha pena Padre Juan — Párroco de Relleu

"Es la alegría de todos", "es una gran persona, es una luz para mí", "se nos va la alegría", "lo queremos aunque no vayamos a la iglesia", "todo el pueblo lo ama", "su marcha es un golpe muy duro, no nos lo creemos"... Las muestras de cariño y tristeza por su marcha, comunicada al pueblo a finales de la pasada semana, son continuas durante un simple paseo por el casco urbano de esta localidad de cerca de 1.400 habitantes a la que llegó en 2003 tras cinco años como cura en Benidorm.

Hijo Adoptivo

Y su alcalde Lino Pascual secunda este sentimiento: "El padre Juan ha hecho mucho más grande la iglesia y se lleva bien con todos. No queremos que se vaya. Lo queremos mucho y vamos a hacer todo lo que podamos para que no se vaya, aunque está complicado". Por ello, Pascual ha anunciado que será declarado Hijo Adoptivo de Relleu, en un pleno que espera se pueda celebrar entre agosto y septiembre.

El cura saluda afectuosamente a varias personas en un bar de Relleu / Juani Ruz

Y es que tras 23 años en Relleu y 26 años en el Hospital de La Vila, es uno más de la familia. Ha bautizado, dado la primera comunión y casado a muchos relleueros. Ha estado en las buenas... y en las malas, ya que también ha acompañado a los vecinos en la enfermedad, en los entierros, en los velatorios, ya sean en el tanatorio o en la propia casa del finado. Y su papel en el centro hospitalario también es muy apreciado en la comarca.

El padre Juan ha hecho mucho más grande la iglesia y se lleva bien con todos. No queremos que se vaya. Y vamos a concederle el título de Hijo Adoptivo" Lino Pascual — Alcalde de Relleu

"Ha hecho un vínculo que no se olvida", explican sobre este religioso de 57 años del Congo, que se crio en Ruanda y empezó a los 11 años en el seminario, pese a que quería ser médico... o soldado, pero que no daba la altura necesaria para entrar en el ejército.

El padre Juan en la capilla de la Mare de Déu del Miracle / Juani Ruz

Tuvo que huir del horror de la guerra, para encontrar en Relleu su hogar durante 23 años. Un lugar al que asegura regresará de vez en cuanto, por ejemplo para las fiestas. "Está a solo hora y media de San Miguel de Salinas", asegura a su amigo y albañil Vicente, que durante estos años le ha ayudado en todo lo que ha podido, y que no oculta su emoción y pena por su marcha.

Una iglesia renovada

El tesón y trabajo del cura ha cambiado por completo la iglesia. Él mismo se puso a cavar una zanja para frenar las humedades del altar mayor, su perseverancia ha permitido renovar la cubierta de más de 1.000 metros cuadrados y solucionar las goteras que sufría el templo. Y todo a pesar de que reconoce entre risas que "nadie se lo creería, pero ni soy fontanero, ni arquitecto ni albañil". Pero tiene soluciones para todo, y afirma que ahora no solo cuenta con la ayuda de Dios, sino también de la IA y los tutoriales de Youtube.

Dos ciclistas saludan al padre Juan / Juani Ruz

Ha sabido conquistar a todo un pueblo para se vuelquen con ayudar a la iglesia, ya sea en forma de donativos o de mano de obra. Se han renovado los bancos, vidrieras, pintado... y ahora están retranqueando la puerta de la Capilla de la Mare de Déu del Miracle para evitar humedades y otras inclemencias del tiempo dañen la madera, además de darle un mayor porte a este acceso, anexo a la iglesia de San Jaime Apóstol.

Su dedicación y perseverancia ha permitido reformar poco a poco la iglesia hasta convertirla en la "catedral de la montaña"

Afirma que "a la gente le gusta lo que hago y me ayuda, me da dinero para renovar cosas. Y el Ayuntamiento se ha implicado mucho también", destacando que todo se ha hecho sin acumular deudas. Y que "desde que estoy aquí ha aumentado el número de personas que va a misa", pese al goteo de fallecimientos en una localidad donde destaca el envejecimiento de la población.

Recogida de firmas

En el escrito que acompaña la recogida de firmas, los vecinos expresan "nuestro profundo aprecio y apoyo al Padre Juan", que durante 23 años "ha sido una figura indispensable en nuestra comunidad", y que va a ser sustituido por el cura de Agost.

Los vecinos adoran al padre Juan / Juani Ruz

"Se ha entregado en cuerpo y alma a jóvenes y mayores, tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza. Estuvo presente en bautizos, bodas y funerales, visitó a los enfermos y ancianos, ofreció apoyo a quienes atravesaban dificultades y supo conectar a las personas entre sí a través de su calidez, implicación y sincera atención", relatan.

"Para muchos, el padre Juan es mucho más que un sacerdote. Es un rostro familiar, un oído atento y una fuente de esperanza y unión. Su presencia ha transformado y enriquecido nuestro pueblo".

Y destacan que "es raro que un sacerdote se arraigue tan profundamente en la comunidad de Relleu como el padre Juan; todos —y con "todos" nos referimos a cada miembro de la comunidad católica— lo quieren, pero también es apreciado por personas que no son católicas o que no profesan su fe con tanta devoción. Su presencia continua en esta parroquia aseguraría que la fe católica siga viva entre nosotros".

Recogida de firmas en el estanco de Relleu para que el cura no sea trasladado / Juani Ruz

"La noticia de que el padre Juan debe partir a otra parroquia después de 23 años nos ha afectado profundamente a muchos. Entendemos que las decisiones deben tomarse dentro de la Iglesia, pero con esta petición deseamos expresar la excepcional importancia que el padre Juan tiene para nuestra comunidad. Por lo tanto, instamos encarecidamente a las autoridades eclesiásticas responsables a que reconsideren esta decisión y hagan todo lo posible para que el padre Juan permanezca en nuestra parroquia".

Y concluyen: "El padre Juan pertenece a nuestro pueblo. Su compromiso, amor y dedicación son invaluables. Esperamos sinceramente que pueda quedarse con nosotros". Este viernes este cura se desplazará a San Miguel de Salinas para mantener en un encuentro con el párroco al que va a sustituir, e ir preparando el traslado. Aunque mientras hay vida, hay esperanza. Y la Mare de Déu del Miracles y San Jaime Apóstol a buen seguro trabajan ya en obrar el milagro.