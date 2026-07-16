Altea culmina su proyecto europeo para impulsar la tranviarización del TRAM y “coser” la ciudad

El Ayuntamiento de Altea ha dado por concluida su participación en la red europea URBACT Daring Cities (Ciudades atrevidas) con la conferencia final celebrada en Olomouc (República Checa), donde el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Jose Orozco, presentó los resultados del trabajo desarrollado durante los dos últimos años para abordar uno de los principales retos urbanísticos del municipio: superar la fractura que generan la línea ferroviaría del TRAM y la carretera nacional 332, entre l’Altea de Dalt y l’Altea de Baix.

Orozco ha señalado este jueves que el encuentro, celebrado la semana pasada, reunió a representantes de las ciudades participantes, autoridades municipales de Olomouc y responsables del Ministerio de Desarrollo Regional de la República Checa “para evaluar los resultados del proyecto, compartir experiencias y conocer iniciativas relacionadas con movilidad, innovación, patrimonio y educación”.

El concejal, acompañado por la técnica de la Oficina de Proyectos Europeos EuroAltea Paloma Verdú, expuso ante representantes de las otras seis ciudades europeas socias de la red Daring Cities el proceso seguido por el municipio, así como los avances alcanzados en la elaboración del Plan de Acción Integrado que ahora entra en su fase de ejecución. Además de Altea, la red está compuesta por Rávena (Italia), Den Helder (Países Bajos), Olomouc (República Checa), Dunaújváros (Hungría), El Pireo (Grecia) y Kragujevac (Serbia).

Un estudio para transformar el paso del tren

Jose Orozco ha explicado que la propuesta, elaborada por el Ayuntamiento de Altea, “se centra en el tramo ferroviario comprendido entre el puente del apeadero Garganes de la línea 9 del TRAM y el entorno del IES Bellaguarda y el colegio público Garganes con la finalidad de integrar la infraestructura ferroviaria dentro de la ciudad mediante soluciones que mejoren la movilidad peatonal y ciclista, reduzcan el efecto barrera del trazado ferroviario y recuperen la conexión entre ambos sectores del pueblo”.

Al respecto, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente ha afirmado que ya se dispone “de la documentación técnica requerida por la Generalitat Valenciana”. Ha añadido que ahora “únicamente está pendiente el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”, de tal manera que “una vez obtenido este documento, solicitaremos formalmente a la Generalitat la realización del estudio de viabilidad para la tranviarización del paso del TRAM por el casco urbano”. Y ha anunciado que el Ayuntamiento continuará trabajando junto a la Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) “para intentar convertir la hoja de ruta diseñada durante el proyecto en actuaciones concretas que permitan avanzar hacia una Altea más conectada, sostenible e integrada urbanísticamente”.

Por otro lado, José Orozco ha destacado que la participación en URBACT Daring Cities “nos ha abierto las puertas a plantear cuestiones que hace años parecían inimaginables, como la posible tranviarización del paso del tren por el municipio” y ha subrayado que el objetivo municipal es “coser Altea, eliminar barreras y hacer las calles más habitables”. Además, el edil ha recordado que esta actuación “forma parte de la Estrategia de Regeneración de la Fachada Litoral, en la que también se incluyen proyectos de mejora urbana como la actuación prevista en la calle Pont de Montcau que se está llevando a cabo”.

En el centro, de oscuro, el concejal Jose Orozco explica el proyecto `Altea de Dalt i Altea de Baix´ / Eurodisea

Dos años de trabajo con participación ciudadana

El concejal ha destacado que en la reunión de Olomouc “se han presentado los resultados de casi dos años de cooperación internacional orientada a encontrar nuevos enfoques para el desarrollo urbano y la recuperación de sitios no utilizados o abandonados”. En este sentido, Orozco ha aseverado que la conferencia de la República Checa “supone el cierre de un proceso que durante los últimos meses ha llevado a los representantes municipales de las siete ciudades europeas a participar en diferentes encuentros internacionales de la red Daring Cities”. Así, ha recordado que el pasado mes de febrero, “Altea presentó en París y en la ciudad griega de El Pireo el trabajo desarrollado con los institutos Bellaguarda y Altaia para implicar a los jóvenes en el diseño del futuro urbano del municipio a través de dinámicas de gamificación y simulaciones”.

Sobre estos trabajos, el edil ha indicado que los estudiantes alteanos “analizaron distintas soluciones para el entorno ferroviario del casco urbano asumiendo el papel de comerciantes, personas con movilidad reducida, turistas o usuarios del transporte público. El objetivo era comprender cómo afectan las decisiones urbanísticas al conjunto de la ciudad y convertir la tradicional ‘cicatriz’ que representa la vía del TRAM en una oportunidad de regeneración urbana”. Después ha apostillado que aquellas experiencias participativas “sirvieron para enriquecer el Plan de Acción Integrado presentado ahora en la conferencia final del programa europeo”.

EuroAltea consolida su papel estratégico

Por último, José Orozco ha puesto especialmente en valor “el trabajo desarrollado por la Oficina de Proyectos Europeos EuroAltea” y ha agradecido la labor realizada tanto por el concejal de Proyectos Europeos, Germán Manjón, como por la técnica Paloma Verdú, destacando que la oficina “ha logrado coordinar a distintos departamentos municipales y transformar la experiencia europea en documentación técnica, procesos participativos y nuevas oportunidades de financiación”, razón por la cual “el Ayuntamiento considera que la participación en URBACT ha permitido convertir la cooperación europea en una herramienta útil para la planificación municipal”.

¿Qué es URBACT?

URBACT es un programa de cooperación territorial financiado por la Unión Europea que ayuda a las ciudades a trabajar juntas para encontrar soluciones a retos urbanos comunes. A través de redes temáticas, municipios de distintos países comparten experiencias, desarrollan proyectos piloto y elaboran planes de acción para mejorar aspectos como la movilidad, el urbanismo, la inclusión social o la sostenibilidad.

El nombre URBACT combina las palabras “urban” (urbano) y “act” (actuar), reflejando su objetivo principal: pasar del análisis a la acción para transformar las ciudades europeas mediante la colaboración, la innovación y la participación ciudadana.