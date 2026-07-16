El plan más refrescante del verano: Aqualandia. Adrenalina, agua y diversión para toda la familia

Desde que abrió sus puertas en 1985, como el primer parque acuático de Europa, Aqualandia es sinónimo de diversión. Atracciones de vanguardia, adrenalina y emociones para toda la familia se dan cita en el parque acuático de la Costa Blanca, y uno de los mayores complejos de agua que existen.

Sus más de veinte atracciones, el enclave donde se ubica, la atención y seguridad de su equipo humano, así como la excelencia y la calidad de todos sus servicios convierten a Aqualandia en la opción perfecta para disfrutar del verano. El diseño de sus toboganes y atracciones hacen del parque una experiencia única sin precedentes.

Adrenalina a más de 100 kilómetros por hora

Es el caso de Verti-Go, uno de los desafíos más extremos. Se trata de uno de los toboganes cápsula más altos del mundo, con dos opciones a escoger: 28 y de 33 metros de altura. La sensación en el descenso es similar a una caída libre desde un piso trece, a más de 100 km/hora y en tan solo tres segundos.

Verti-Go ofrece uno de los descensos más extremos del parque, con una caída de hasta 33 metros de altura. / INFORMACIÓN

Sin embargo, esta vertiginosa opción no es la única para los que buscan emociones fuertes. Cyclón, la última apuesta del parque, ha vuelto a romper moldes al construir una montaña rusa acuática, la de mayor recorrido que existe hasta la fecha. Su vórtex, el gran embudo que ejerce de elemento central de la atracción donde también culmina la aventura, cuenta con un diámetro de 22 metros.

Diversión para todos los públicos

En Aqualandia, existen tantas posibilidades de diversión como tipos de visitantes. Big-Bang, Splash, Pistas Blandas, Zi.g-Zag o Rápidos son también de las atracciones más aclamadas. Y para aquellos que buscan la calman, Piscina de Olas, La Laguna o Gran Jacuzzi Iguazú resultan la elección idónea.

Adventureland y Jungle Kids ofrecen espacios y atracciones adaptadas a los más pequeños de la familia. / INFORMACIÓN

Espacios pensados para los más pequeños

Los más pequeños encuentran su sitio en Aqualandia gracias a las dos áreas específicas con atracciones a su medida. A Adventureland no le falta de nada: toboganes, lanza-aguas, piscinas de bolas flotantes, laberinto infantil y un sinfín de actividades para los reyes de la casa.

Así mismo, Jungle Kids, inaugurada el pasado año y ubicada en la popular Laguna, es otro de los enclaves estrella para los niños y niñas. Esta zona cuenta con un conjunto de 6 toboganes, de diferentes alturas e intensidades, adaptados a los gustos de los que más saben de diversión.

Cuatro décadas como referente acuático

41 años de historia de un parque como Aqualandia, que se ha convertido en pionero referente para el resto de complejos de agua, dan para mucho. El secreto de este precioso complejo de diversión reside también en su ubicación: en el corazón de Sierra Helada.

Mapa de Aqualandia Benidorm.

El hecho de brindar todos los servicios necesarios para disfrutar de un día perfecto sin salir del reciento, como múltiples posibilidades de restauración, completan la oferta de diversión y agua más deseada por jóvenes, niños y familias.