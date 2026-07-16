Benidorm da el primer paso para abrir el albergue juvenil de la Séquia Mare en octubre

El albergue juvenil de la Séquia Mare podría abrir sus puertas el próximo mes de octubre. El Ayuntamiento de Benidorm ha dado este jueves el primer paso para su puesta en funcionamiento después de que el pleno aprobara iniciar el procedimiento de contratación de la concesión del servicio del albergue juvenil, la zona de acampada y el bar-restaurante del parque.

La instalación permanece terminada desde hace alrededor de año y medio, aunque todavía no ha entrado en servicio debido a distintos problemas. El último de ellos, según denunció el PSOE, fue la modificación del área de acampada a raíz del rediseño de la cocina.

La propuesta, elevada al pleno por las concejalas de Contratación y Juventud, Aida García Mayor y Ana Soliveres, establece que la prestación de este servicio será de titularidad municipal, aunque se gestionará mediante una concesión administrativa a una empresa especializada durante un periodo de diez años. Según recoge el acuerdo, el Ayuntamiento considera necesario contar con una empresa con experiencia en la organización de este tipo de actividades, que disponga de personal cualificado y sea capaz de desarrollar un centro juvenil "con un gran potencial de futuro".

Urgencia

García Mayor ha señalado que este acuerdo supone el "primer paso para la puesta en funcionamiento" de la infraestructura y ha explicado que la previsión es que pueda abrir en octubre. Por este motivo, el asunto se incorporó al orden del día por la vía de urgencia, una vez concluidos los informes técnicos necesarios.

La concejala de Contratación ha indicado además que el albergue y la zona de acampada José Antonio Añón Ramón están concebidos como un espacio dirigido principalmente a niños y jóvenes, en el que el Ayuntamiento pretende promover actividades lúdicas y educativas que incluyan alojamiento y manutención.

Respecto al plazo de la concesión, García Mayor ha justificado los diez años de duración por el "gran esfuerzo económico y humano" que, a su juicio, supone poner en marcha unas instalaciones de estas características desde el inicio y garantizar su correcto funcionamiento.

Asimismo, la concejala ha defendido que tanto el albergue como la recuperación del parque de la Séquia Mare han permitido recuperar un espacio que, según ha afirmado, "con anteriores gobiernos era un vertedero". También ha recordado que el proyecto ha sido financiado con fondos europeos y que permitirá ofrecer nuevos servicios "sin apenas coste para el pueblo de Benidorm".

La propuesta incorpora un estudio de viabilidad jurídica y económica que servirá de base para la redacción definitiva de los pliegos de la concesión. García Mayor ha avanzado que estos documentos administrativos ya están muy avanzados por parte de los técnicos municipales y podrán elevarse próximamente al pleno para continuar con la tramitación. La incoación del procedimiento salió adelante con los votos favorables de los 16 concejales del PP y Vox, mientras que el PSOE se abstuvo.

Críticas

En este sentido, los socialistas han alertado del "peligro real" de perder casi un millón de euros en subvenciones europeas destinadas al albergue de la Séquia Mare, un proyecto que, a su juicio, se ha convertido en el máximo exponente de la "mala planificación, el descontrol económico y la ineficacia administrativa".

Igualmente, han afeado al gobierno local que haya llevado la incoación de este expediente por la vía de urgencia y sin pasar previamente por comisión informativa. "Pretenden derivar la responsabilidad de las prisas a este pleno cuando la culpa de que el expediente no esté a tiempo es única y exclusivamente de su falta de trabajo", ha recriminado la portavoz socialista, Cristina Escoda, quien ha recordado que los plazos apremian de forma alarmante con el límite temporal fijado para el próximo 15 de octubre para tener el albergue abierto "en tiempo y forma" antes de perder cerca de un millón de euros de los fondos europeos EDUSI.

Contrato de limpieza

El pleno ha aprobado, igualmente, la licitación del nuevo contrato de limpieza de edificios públicos y centros educativos de la localidad, que ha salido adelante con los votos favorables de Partido Popular y Vox y con el voto en contra del grupo municipal socialista. El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha explicado que este nuevo contrato, que sale a concurso con un precio cercano a 16 millones de euros por un periodo de dos años más otros dos de prórroga, engloba más de 70 edificios y dependencias municipales, entre ellos cerca de 20 centros educativos cuya limpieza depende del Ayuntamiento; los cinco centros sociales municipales; las cinco extensiones administrativas; instalaciones deportivas; edificios culturales; aseos públicos; el propio ayuntamiento y el centro municipal El Torrejó.

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Así, señala que "incrementamos en más de 20 los centros y espacios amparados por el contrato de limpieza respecto al anterior", ha explicado Muñoz, que ha agregado que, además de la limpieza de todos esos espacios y edificios, el contrato también incluye un servicio básico de mantenimiento con el que se pretende "dar una respuesta rápida a las pequeñas incidencias que puedan darse en el día a día de la actividad de estas dependencias y contribuyendo a un mejor estado de conservación de los edificios municipales".