Benidorm y La Vila honran a su patrona desde el mar

La Virgen del Carmen volvió a recorrer este jueves por la tarde-noche las aguas de la Marina Baixa en las tradicionales procesiones marineras celebradas en ciudades como Benidorm y La Vila Joiosa, entre otras, suponiendo así unas de las citas más destacadas en honor a la patrona de las gentes del mar.

En Benidorm, la tarde comenzó en la iglesia de Sant Jaume y Santa Anna con la misa dedicada a la Virgen del Carmen y el pregón, pronunciado por los sacerdotes Juan Antonio González y Jaume Benaloy. Durante el acto también tuvo lugar la bendición e intercambio de escapularios entre la marinera de honor de 2025, Ariadna Orgilés Escoda, y su sucesora en 2026, la niña Raquel Castro Llorca.

Finalizados estos actos, festeros, autoridades y público acompañaron en procesión la imagen de la patrona hasta el Puerto, donde dio comienzo la tradicional procesión marinera por la bahía de Benidorm. Durante el recorrido se realizaron las tradicionales bendiciones y la ofrenda a los caídos en la mar, con el depósito de coronas de laurel en su honor.

Al término de la procesión se dispararon una veintena salvas en honor a la Virgen del Carmen y, desde el balcón de la Cofradía de Pescadores, la marinera de honor recitó el verso dedicado a la patrona antes de acompañar de nuevo la imagen hasta la iglesia de Sant Jaume y Santa Anna.

También este jueves, La Vila Joiosa celebró la festividad de la patrona de los marineros con una misa solemne en la parroquia de la Virgen del Carmen y una procesión marinera por la bahía con la imagen a bordo de una de las embarcaciones.

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Antes de embarcar, la imagen fue llevada en procesión por marineros y marineras por las calles de la localidad, donde fieles, vecinos y turistas esperaron el paso de la patrona para acompañarla en una de las celebraciones más tradicionales del municipio.