La playa paradisíaca de la costa de Alicante que parece una postal: rocas, aguas cristalinas y un acuario bajo el mar

La costa de Alicante está llena de playas capaces de resumir el verano en una sola imagen: agua transparente, rocas doradas, pinos cerca del mar y pequeños rincones donde el Mediterráneo parece más limpio y luminoso. Más allá de los grandes arenales urbanos, la provincia esconde calas que obligan a bajar el ritmo, caminar un poco, llevar escarpines y mirar el fondo marino antes de extender la toalla. Son lugares donde el baño no es solo refrescarse, sino entrar en un paisaje.

En la Costa Blanca, esas calas suelen tener algo en común: son más pequeñas, más rocosas y menos cómodas que las playas familiares, pero también mucho más especiales. Sus aguas suelen ser más claras, los fondos más interesantes y el entorno más salvaje. Algunas están encajadas entre acantilados; otras aparecen al final de un camino estrecho o detrás de una ladera de pinos. Quien busca arena fina, chiringuitos y servicios infinitos quizá prefiera otro plan; quien quiere sentirse dentro de una postal mediterránea encuentra aquí su sitio.

El Racó del Conill

Una de esas calas es El Racó del Conill, en La Vila Joiosa. Se trata de una playa naturista entre acantilados, conocida por sus aguas limpias, su belleza y por estar dividida en dos partes por una espectacular lengua de roca. Esa formación central es una de sus señas de identidad: parte el paisaje en dos pequeñas zonas de baño y crea una imagen muy reconocible, casi como si la cala estuviera diseñada para verla desde arriba.

Naturista

El entorno es uno de sus grandes atractivos. El Racó del Conill es una cala naturista rodeada de montañas y pinares, enclavada entre los acantilados de la llamada Colada de la Costa, una ruta senderista que une la playa del Torres con la Torre del Aguiló, una de las torres vigía del siglo XVI del litoral vilero. Se encuentra a unos tres kilómetros del centro urbano en dirección a Benidorm, tiene unos 160 metros de longitud y está formada por cantos rodados y arena.

Agua clara

Si por algo destaca esta cala es por el color y la claridad del agua. En días de mar tranquila, el baño se convierte casi en una visita a un acuario natural: el fondo rocoso, los cantos, las algas y los pequeños bancos de peces se ven con facilidad a poca profundidad. Por eso es uno de los rincones más recomendables para llevar gafas de snorkel y tubo. Sin duda, es uno de los mejores lugares para buscar vida marina con gafas de buceo. No hace falta alejarse demasiado de la orilla para disfrutar del espectáculo, aunque sí conviene entrar al agua con cuidado y llevar escarpines por la presencia de roca y guijarros.

El Racó del Conill tiene además una larga tradición naturista, especialmente vinculada a su carácter apartado y a su paisaje más salvaje. La Federación Española de Naturismo la incluye entre las playas de tradición nudista de Alicante y la describe como un entorno aislado, muy cerca de Benidorm en distancia, pero con una atmósfera completamente diferente. En los últimos años, como ocurre en muchas calas de tradición nudista, también acuden bañistas textiles, por lo que el ambiente suele ser mixto. La clave es respetar el uso tradicional del espacio, evitar fotografías invasivas y entender que la convivencia forma parte de la identidad de esta cala.

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Cómo llegar

Llegar no es complicado, pero sí requiere atención. El acceso rodado existe y la cala está señalizada, aunque el camino puede ser estrecho y de doble sentido en algunos tramos, por lo que conviene circular despacio y madrugar en verano. La ocupación puede ser alta porque, pese a su aspecto recóndito, es una cala muy conocida entre quienes buscan snorkel, naturismo y paisajes rocosos. La visita merece la pena si se va preparado: agua, protección solar, calzado adecuado, gafas de buceo y una bolsa para llevarse todos los residuos.