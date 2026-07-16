Port Hotels incorpora el Desayuno by Fran Segura a La Terrasse Rooftop del Hotel Port Benidorm
La Terrasse Rooftop abre por primera vez sus puertas desde primera hora de la mañana con una propuesta abierta tanto a huéspedes como a residentes y visitantes de Benidorm
Port Hotels incorpora el Desayuno by Fran Segura a La Terrasse Rooftop, el renovado rooftop del Hotel Port Benidorm. La propuesta está desarrollada junto al maestro pastelero Fran Segura, considerado uno de los mejores pasteleros de Europa y reconocido con el Mejor Postre de España (2013), la Medalla de Plata en la Copa del Mundo de Pastelería (2022) y el galardón a una de las tres mejores tartas de chocolate del mundo (2024).
La experiencia ya puede disfrutarse en La Terrasse Rooftop, ubicado en las plantas 19 y 20 del Hotel Port Benidorm, y se desarrolla en tres secuencias que ponen en valor el producto mediterráneo y una cuidada selección de productos de proximidad. Servido en mesa, el desayuno combina elaboraciones dulces y saladas, cafés de especialidad y zumos naturales para ofrecer una experiencia gastronómica pensada para disfrutar del Mediterráneo y del skyline de Benidorm en un entorno único.
Esta propuesta da continuidad a una iniciativa que Port Hotels puso en marcha en el Hotel Huerto del Cura, donde continúa disponible, y que ha sido seleccionada como finalista en la categoría Gran Hotel del Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026, un reconocimiento impulsado por Madrid Fusión Alimentos de España. Con esta iniciativa, la cadena continúa impulsando experiencias que enriquecen la oferta gastronómica de Benidorm y contribuyen a reforzar el atractivo de la ciudad como destino turístico.
El Desayuno by Fran Segura ya está disponible todos los días, de 09:00 a 11:00 horas, mediante reserva previa. La experiencia tiene un precio de 35 € por persona y está abierta tanto a huéspedes del hotel como a residentes y visitantes de Benidorm. La reserva se realiza para el espacio interior de La Terrasse Rooftop. Más información y reservas en https://www.porthotels.es/la-terrasse.html
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