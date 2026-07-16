El reconocimiento de La Vila Joiosa a tres policías locales por salvar la vida de dos personas

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha aprobado en el pleno de julio la concesión de la Cruz al Mérito Policial a tres agentes de la Policía Local por salvar la vida de dos personas en dos actuaciones diferentes, según ha informado este jueves el ejecutivo municipal.

La primera condecoración con la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo se propone para el agente Juan Miguel Sandoval Solana. La actuación tuvo lugar el 18 de septiembre de 2025 cuando su rápida respuesta permitió salvar a un ciudadano que se encontraba en peligro inminente de morir ahogado en la playa Centro.

La segunda de las actuaciones distinguidas tuvo lugar el pasado 9 de abril de 2026. Tras recibir un aviso urgente del servicio de emergencias 112, una patrulla de la Policía Local se desplazó con máxima celeridad para atender a un ciudadano de 56 años que se encontraba inconsciente y con síntomas de estar sufriendo un infarto.

Al llegar al lugar y confirmar que el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria, los agentes iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador semiautomático externo (DESA). Tras aplicar dos descargas eléctricas, lograron revertir la parada y mantener al paciente estabilizado hasta la llegada del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Los propios servicios sanitarios confirmaron posteriormente que la rápida intervención y la destreza de los agentes resultaron determinantes para salvar la vida del vecino. Por este motivo, se propone la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo Azul a los agentes Domingo José Picó García y Juan Plaza Uclés.

La propuesta se ha aprobado con los votos a favor del gobierno del PP, PSOE, Compromís y Gent per La Vila y la abstención de Vox.

Otros puntos

En el pleno del mes de julio también se ha aprobado, por unanimidad, la modificación presupuestaria de la fundación pública Parra Conca. Además, también por unanimidad, se ha aprobado la modificación de encargo de gestión del Consorcio del Plan Zonal de Residuos 6 del área de gestión A1, según ha informado el Ayuntamiento.

En la sesión se ha aprobado por unanimidad, el acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en el sistema de saneamiento y depuración de La VIla Joiosa.

El pleno ha rechazado, con los votos a favor de Vox y en contra del resto de grupos políticos, la moción de Vox sobre la tasa de basura y otra propuesta sobre el fomento de los productos de proximidad en los comedores escolares, al considerar todos los grupos que ya se está realizando actualmente. Además, se rechazó con los votos en contra del gobierno del PP y Gent per La Vila y la abstención de Vox, la moción del PSOE para crear un observatorio de la vivienda.