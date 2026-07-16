El sendero de Alicante ideal para el verano: fácil, junto al mar y con calas para bañarse por el camino

En verano, muchas rutas de senderismo obligan a pensárselo dos veces. El calor, la falta de sombra y las altas temperaturas del interior hacen que algunos recorridos sean más recomendables en primavera, otoño o invierno. Cuando llega julio o agosto, lo prudente es madrugar mucho, salir al atardecer o elegir itinerarios cortos, bien ventilados y con posibilidad de terminar cerca del agua. La montaña puede ser maravillosa, pero también exigente si no se respetan las horas y las condiciones.

Por eso las rutas junto al mar tienen un atractivo especial durante los meses de calor. No siempre son frescas, porque muchas discurren por zonas abiertas y con poca sombra, pero ofrecen la recompensa de la brisa, las vistas al Mediterráneo y, en algunos casos, un baño al final del camino. En la costa de Alicante hay senderos que combinan naturaleza, patrimonio y calas escondidas, perfectos para quienes quieren caminar sin alejarse demasiado del mar.

Colada de la Costa

Una de esas rutas es la Colada de la Costa, también conocida como Sendero de la Costa de La Vila Joiosa. El recorrido parte de la playa del Torres y avanza por uno de los tramos más atractivos del litoral vilero, entre pequeños acantilados, calas y sierras litorales. Durante la ruta confluyen el medio natural y la historia, con un trazado que serpentea desde la playa del Torres hasta la cala del Racó del Conill.

La ruta es una antigua vía pecuaria. Este camino era utilizado tradicionalmente para el paso de ganado y conectaba diferentes puntos del litoral. Además, la Colada de la Costa permite acceder a la Torre de l’Aguiló, una torre defensiva anticorsaria del siglo XVI desde la que se obtienen vistas espectaculares del skyline y la bahía de Benidorm, además del litoral de Alicante.

El itinerario suele iniciarse en la avenida Tellerola, junto a la playa del Torres. Desde allí, unos primeros escalones y una subida inicial llevan hasta un balcón natural sobre el Mediterráneo. A partir de ese punto, el sendero avanza paralelo a la costa, normalmente a cierta altura sobre el nivel del mar. No es una ruta complicada, pero sí conviene ir con calzado adecuado, protección solar, gorra y agua, porque hay tramos con poca sombra. Se trata de una ruta lineal de unos 8 kilómetros.

Parar en calas

Uno de los grandes atractivos del camino es el desvío hacia la cala del Racó del Conill, una pequeña cala de tradición naturista situada entre acantilados y muy apreciada por sus aguas claras. Es un buen lugar para hacer una parada, darse un baño o simplemente contemplar el paisaje antes de continuar. Desde allí, el sendero sigue hacia la Torre del Aguiló, una construcción defensiva que formaba parte del sistema de vigilancia costera frente a ataques de piratas berberiscos.

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Vistas espectaculares

La recompensa final está en las vistas. Desde el entorno de la Torre del Aguiló, a unos 150 metros sobre el nivel del mar, se abre una panorámica magnífica hacia Benidorm, la isla, la Cala de Finestrat y el tramo de costa recorrido. Cerca de la torre hay zonas donde descansar antes de decidir si se baja hacia la Cala de Finestrat o se regresa por el mismo camino hacia la playa del Torres. Antes o después de la ruta, merece la pena acercarse también a la Torre de Sant Josep, junto al punto de inicio, y terminar con un baño en El Torres.