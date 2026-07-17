Damià Díaz firma el cartel del 40º Castell de l’Olla uniendo memoria, mar y futuro del gran espectáculo pirotécnico

El 40º Castell de l'Olla ya tiene imagen. La Cofradía del Castell presentó en la tarde-noche del jueves el cartel anunciador de una edición histórica, firmado por el artista alteano Damià Díaz, en un acto que sirvió como punto de partida para la gran cita pirotécnica del próximo 8 de agosto, cuando la bahía de Altea volverá a iluminarse con uno de los espectáculos de fuegos artificiales más singulares del Mediterráneo. Por otro lado, la bisnieta del pintor Joaquín Sorolla, Beatriz Lorente-Sorolla, pronunció el pregón.

La obra de Damià Díaz, dividida en tres espacios, rinde un homenaje al primer cartel elaborado hace 40 años por el padre del autor, Pepe Azorín, y gira alrededor de tres conceptos esenciales: el tiempo, el mar y el futuro. Mientras que el pregón homenajea a Altea, la memoria y la luz mediterránea plasmada por Joaquín Sorolla.

La presentación reunió a representantes de todas las administraciones, patrocinadores, miembros de la Cofradía y numerosos asistentes que quisieron compartir el inicio de una edición muy especial, la que conmemora cuatro décadas de historia de un acontecimiento que ha trascendido el ámbito festivo para convertirse en uno de los grandes símbolos culturales y turísticos de Altea y de la Comunitat Valenciana.

La velada estuvo marcada por un sentimiento común: el reconocimiento a las cientos de personas que, desde 1987, han dedicado su trabajo, su tiempo y su ilusión a hacer crecer un espectáculo que nació de una iniciativa vecinal y que hoy constituye un referente internacional. Como prólogo del acto, se rindió un homenaje póstumo al cofrade Luís González-Albo Serrano en el que la cofradía le concedía su máxima distinción de cofrade honorario y se le entregaba a su familia la “Illeta d’Or”.

Cartel anunciador el 40º Castell de l´Olla, obra de Damià Díaz. / Diego Coello Calvo

Una aventura que comenzó hace 40 años y que sigue creciendo

El presidente de la Cofradía del Castell de l'Olla, José Pérez Gorgoll, “Picarraco”, recordó que la historia del espectáculo “comenzó en 1987, cuando la Comisión de Fiestas de Sant Llorenç decidió disparar un castillo de fuegos diferente a los habituales. Aquel primer disparo -explicó- fue el origen del actual Castell de l'Olla, que con el paso de los años ha evolucionado desde montajes mucho más modestos hasta el gran espectáculo marítimo que hoy congrega a decenas de miles de personas”.

Pérez Gorgoll recordó también las distintas etapas por las que ha pasado el evento, “desde los disparos realizados prácticamente desde la orilla hasta el traslado definitivo a plataformas flotantes frente a la Illeta de l’Olla, una decisión motivada por el continuo crecimiento del espectáculo y por la gran cantidad de pólvora utilizada”.

Por último, quiso poner el acento en el trabajo colectivo desarrollado durante estas cuatro décadas además de expresar su agradecimiento a todas las administraciones públicas, empresas colaboradoras y patrocinadores que hacen posible cada edición. Entre ellos destacó el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Altea, el Patronato Costa Blanca de la Diputación de Alicante, entidades financieras, hoteles, empresas privadas, servicios sanitarios y numerosas firmas que colaboran tanto económica como logísticamente para garantizar el desarrollo del evento.

Damià Díaz explica las características de su cartel anunciador del 40º Castell de l'Olla. / Diego Coello Calvo

José Mancebo: “Las instituciones debemos acompañar proyectos que nacen de la sociedad”

El director gerente del Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante, José Mancebo, remarcó “el compromiso de la Diputación para seguir respaldando un acontecimiento que proyecta la imagen de la Costa Blanca en todo el mundo”. Según explicó, la promoción turística “solo tiene sentido cuando detrás existe una identidad auténtica como la que representa el Castell de l’Olla”. Recordó además el componente emocional del espectáculo, “capaz de reunir cada verano a varias generaciones de familias frente al mar y de convertirse en un recuerdo compartido para miles de personas”. Y finalmente pidió a la Cofradía del Castell de l’Olla que continúe manteniendo el mismo espíritu con el que nació el proyecto, afirmando que las instituciones deben limitarse a facilitar y apoyar aquellas iniciativas que surgen desde la propia sociedad civil.

Jose Pérez Gorgoll, presidente de la Cofradia del Castell, se dirige al público en el acto de presentación del cartel anunciador del 40º Castell de l'Olla. / Diego Coello Calvo

Diego Zaragozí, alcalde de Altea: “El ‘Castell’ es el trabajo de cientos de personas durante todo el año”

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, destacó el significado especial que tiene alcanzar los cuarenta años de historia de un evento que ha acompañado a varias generaciones de alteanos. Agradeció especialmente el respaldo que presta la Generalitat Valenciana, junto al Ayuntamiento y la Diputación, y subrayó que “el verdadero éxito del ‘Castell’ reside en las personas que forman parte de la Cofradía”.

Durante su intervención tuvo un recuerdo para todos aquellos colaboradores que ya no están y que dedicaron años de trabajo al crecimiento del espectáculo. También quiso reconocer la labor de quienes protagonizan esta edición especial. Felicitó a Damià Díaz por la creación del cartel anunciador y anunció que el pregón correría a cargo de Beatriz Lorente-Sorolla, “una alteana vinculada familiarmente a la historia del Castell y al pueblo de Altea pues su padre fue el arquitecto municipal que diseñó nuestro Ayuntamiento y la avenida hoy llamada Rei Jaume I con sus soportales”.

El alcalde destacó igualmente la aportación artística de Pepe Azorín, padre de Damià Díaz, como autor del primer cartel anunciador del Castell de l'Olla, “estableciendo así un simbólico puente entre los orígenes del evento y su presente”. Y concluyó afirmando que detrás del disparo “existe el esfuerzo silencioso de centenares de personas que trabajan durante todo el año con una única ilusión: mantener vivo un espectáculo que forma parte de la identidad de Altea”.

Mariàn Cano, consellera de Turismo, durante su intervención en la presentación del cartel del 40º Castell de l'Olla. / Diego Coello Calvo

Mariàn Cano: “El ‘Castell’ representa lo mejor de la Comunitat Valenciana”

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Mariàn Cano, presidió el acto y destacó que el Castell de l’Olla es fruto de “la ilusión compartida, el compromiso y una tradición que ha sabido crecer sin perder su esencia” y afirmó que cada verano “la bahía de Altea se transforma en un enclave excepcional donde el mar, la luz y la pólvora se unen para ofrecer un espectáculo plenamente integrado en la identidad festiva y turística de la Comunitat Valenciana”.

La responsable autonómica aseguró que el Castell de l’Olla proyecta “lo mejor de la Comunitat Valenciana”, al mostrar su creatividad, su cultura festiva y la belleza de un entorno privilegiado como la bahía de Altea. Subrayó además que constituye un ejemplo de cómo tradición y turismo “pueden avanzar de la mano”. Según explicó, cada edición atrae a miles de visitantes, dinamiza la actividad económica, beneficia al comercio y la hostelería y “fortalece la imagen de la Comunitat Valenciana como destino turístico de calidad”.

Mariàn Cano recordó que Turisme Comunitat Valenciana “lleva años colaborando en la promoción del Castell de l’Olla” y anunció que en esta edición “continuará respaldando económicamente a la Cofradía para contribuir al éxito del 40 aniversario”.

La consellera felicitó finalmente a todas las personas que han mantenido viva esta tradición durante cuatro décadas y puso en valor tanto el cartel realizado por Damià Díaz como la elección de Beatriz Lorente-Sorolla como pregonera.

Beatriz Lorente-Sorolla pregonando el 40º Castell de l'Olla. / Diego Coello Calvo

Beatriz Lorente-Sorolla: "Habéis convertido un trozo de vuestro corazón en un arte sublime"

Tras la intervención de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo llegó el momento culminante del acto con la declamación del pregón por Beatriz Lorente-Sorolla y el descubrimiento del cartel de Damià Díaz.

La pregonera del 40º Castell de l’Olla, no intervino con un discurso improvisado, sino que presentó el texto que recogerá el díptico oficial del evento pirotécnico, una pieza profundamente emotiva en la que reivindica la relación entre Altea, el fuego y la memoria.

En él, Lorente-Sorolla recuerda que “los alteanos lleváis en la sangre el arte de la pólvora y del fuego” y evoca la figura del histórico coheter local Blas Aznar, protagonista durante muchos años de las fiestas patronales.

Beatriz Lorente-Sorolla, arquitecta de profesión, rememoró en el pregón cómo hace cuarenta años los vecinos de l’Olla “decidieron lanzar fuegos artificiales desde el mar en un gesto de generosidad para honrar a Sant Llorenç y fortalecer la unión entre generaciones”. La pregonera reivindicaba así el Castell como un ritual “colectivo que transmite la historia, los valores y las raíces de Altea” y afirmaba que, después de cuarenta años, “la Cofradía ha conseguido ofrecer a miles de personas un trozo de vuestro corazón convertido en un arte sublime”.

Nieta de Elena Sorolla y bisnieta del pintor Joaquín Sorolla, durante el pregón recordó su infancia en la Altea, “donde viví hasta el fallecimiento de mi padre, que fue arquitecto municipal de Altea, Benidorm y Villajoyosa”. Describió cómo el paisaje, la luz mediterránea y los recuerdos familiares “han configurado mi identidad, evocando lugares, sabores y palabras profundamente ligadas a la memoria colectiva de l’Olla” y concluyó su intervención mostrando el honor que supone para ella “ser la pregonera del 40 aniversario” a la par que animaba “a todos los alteanos a disfrutar de unas fiestas que ya son una referencia internacional”.

Damià Díaz: un cartel que dialoga con la historia

El protagonista de la noche fue también el artista Damià Díaz, autor del cartel anunciador. El creador señaló que la obra “nace como un homenaje a la primera imagen de las fiestas de Sant Llorenç y, al mismo tiempo, establece un diálogo con la historia del Castell”.

Díaz explicó que el cartel “está realizado con papel japonés, materiales plásticos y elementos reciclados que forman parte de una obra de mayor formato desarrollada específicamente para este proyecto”. El artista añadió que toda la composición “gira alrededor de tres conceptos esenciales: el tiempo, el mar y el futuro en una abstracción que permite representar simultáneamente la fuerza del Mediterráneo, la explosión de los fuegos artificiales y el paso de cuatro décadas de historia”.

El resultado es una imagen contemporánea que mira al futuro sin olvidar los orígenes y que simboliza perfectamente el espíritu con el que el Castell de l’Olla afronta su cuadragésima edición.

Fernando Trotonda, de Pirotecnia Vulcano: “Será el mayor castillo que hemos realizado para el Castell de l'Olla”

En representación de Pirotecnia Vulcano, Fernando Trotonda explicó que el Castell de l’Olla ocupa un lugar muy especial dentro del calendario de la empresa.

Aunque la firma realiza espectáculos por toda España durante el año, aseguró que la preparación del Castell de l’Olla “comienza muchos meses antes y constituye uno de los proyectos más ilusionantes para todo el equipo técnico. Cuando llega el momento de diseñarlo -afirmó- pensamos únicamente en Altea y nuestra estrecha relación creada durante los años con la Cofradía, a la que consideramos como una gran familia”.

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Trotonda anunció que con motivo del 40 aniversario “el espectáculo será el mayor realizado hasta la fecha con un montaje que superará los 1.600 kilos de pólvora, mantendrá elementos tan característicos como los pavos reales y crecerá considerablemente en dimensiones gracias a la incorporación de dos nuevas posiciones de disparo. Estas novedades permitirán ampliar el frente del castillo, incrementar su espectacularidad y ofrecer una visión mucho más amplia para el público, sin perder la esencia que ha convertido al Castell de l’Olla en un referente internacional”, aseveró.