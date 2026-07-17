La Generalitat Valenciana aprueba definitivamente el nuevo Plan General Estructural de Altea tras más de dos décadas de espera

La Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana ha aprobado este viernes de forma definitiva el Plan General Estructural (PGE) de Altea, poniendo fin a uno de los procesos urbanísticos más largos y trascendentales de la historia reciente del municipio. La decisión supone un punto de inflexión para la planificación territorial de la localidad, que abandona definitivamente el marco urbanístico vigente desde 1982 y pasa a disponer de “un instrumento adaptado a la legislación urbanística, territorial y ambiental del siglo XXI”, según ha manifestado el alcalde Diego Zaragozí.

La aprobación representa el cierre “de una tramitación prolongada durante más de dos décadas, marcada por sucesivas modificaciones normativas, informes sectoriales, adaptaciones técnicas y procedimientos administrativos que han obligado a revisar en numerosas ocasiones el documento antes de alcanzar el visto bueno definitivo de la Generalitat”, ha indicado el concejal de Urbanismo, Jose Orozco.

Con este acuerdo, y después de más de cuarenta años bajo un planeamiento con otra realidad urbanística, Altea dispone desde este viernes de una hoja de ruta que marcará el desarrollo del municipio en las próximas décadas y que, según defienden desde el Ayuntamiento, “permitirá conjugar crecimiento, conservación del paisaje y mejora de la calidad de vida de sus vecinos”.

Altea ya tiene un nuevo Plan General Estructural. / Diego Coello Calvo

El alcalde: “Comienza una nueva etapa para Altea”

Diego Zaragozí ha calificado la aprobación del PGE por la Generalitat Valenciana como “un momento histórico para el municipio”.

Según ha explicado, “la aprobación definitiva del Plan General Estructural marca el inicio de una nueva etapa para Altea. Después de muchos años de trabajo, disponemos de un planeamiento actualizado que nos permite proteger mejor el territorio, ordenar el crecimiento y planificar los servicios públicos que necesita la ciudadanía”.

El primer edil ha destacado que el acuerdo “trasciende el mero trámite administrativo” y ha asegurado que esta aprobación “no es solo el final de un proceso administrativo largo y complejo, sino el comienzo de una nueva etapa. A partir de ahora disponemos de un marco actualizado que nos permitirá tomar decisiones con más claridad, estabilidad y garantías, pensando tanto en las necesidades actuales como en las generaciones futuras”, ha apostillado.

El Equipo de Gobierno de Altea celebra la aprobación del PGE en el mismo lugar donde firmaron la coalición Compromis-PSOE en 2023. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Un cambio de modelo urbanístico

El nuevo Plan General Estructural supone un cambio profundo respecto al modelo heredado del planeamiento de 1982, que favorecía un crecimiento residencial muy disperso, especialmente en las zonas de montaña y en parte del litoral. Ese modelo, caracterizado por urbanizaciones de baja densidad y una expansión territorial muy fragmentada, generó durante décadas importantes dificultades para la prestación eficiente de servicios públicos, incrementó los costes municipales y aumentó la presión sobre el territorio.

Orozco ha indicado que “frente a esa realidad, el nuevo documento apuesta por una ciudad más compacta y cohesionada”, de tal manera que el crecimiento residencial previsto “se concentrará principalmente alrededor de los núcleos urbanos de Altea y Altea la Vella, priorizando el desarrollo en áreas próximas a los servicios existentes, las infraestructuras, los equipamientos públicos y las zonas verdes”. Este planteamiento pretende reducir “la dispersión urbanística, mejorar la movilidad, favorecer la eficiencia de los servicios municipales y limitar el consumo innecesario de suelo”, ha aseverado el edil.

Altea crecerá con el nuevo PGE. / Diego Coello Calvo

Más de ocho millones de metros cuadrados protegidos

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo planeamiento es el importante incremento de la superficie protegida. El PGE clasifica más de ocho millones de metros cuadrados como suelo no urbanizable, especialmente en espacios de sierra y terrenos con elevado valor paisajístico y ambiental.

Jose Orozco ha afirmado que esta decisión “permitirá preservar buena parte de los valores naturales del término municipal, evitando futuras transformaciones urbanísticas en áreas especialmente sensibles”. Al respecto, la explicado que la protección de estos espacios “responde tanto a criterios ambientales como paisajísticos y pretende garantizar la compatibilidad entre el desarrollo futuro del municipio y la conservación de su patrimonio natural”.

El documento incorpora, además, los criterios actuales de sostenibilidad exigidos por la normativa autonómica y estatal, reforzando la protección del paisaje, de los corredores ecológicos y de aquellos ámbitos considerados estratégicos desde el punto de vista ambiental.

Reservas para nuevos equipamientos públicos

El alcalde ha manifestado que el nuevo Plan General “no se limita únicamente a ordenar el crecimiento residencial”, pues uno de sus principales objetivos “consiste en garantizar que Altea disponga del suelo necesario para desarrollar los equipamientos públicos que el municipio necesitará durante las próximas décadas”.

Entre las principales reservas previstas destacan “la ampliación de las instalaciones deportivas del Camí del Algar, la construcción de un nuevo cementerio, un tanatorio, un ecoparque municipal y nuevos espacios públicos”, ha adelantado Zaragozí.

Asimismo, el documento contempla “suelo suficiente para atender las futuras necesidades educativas del municipio, tanto mediante la construcción de nuevos centros como facilitando posibles ampliaciones de los ya existentes”, con lo cual estas previsiones “pretenden evitar uno de los principales problemas que ha sufrido Altea durante años: la dificultad para encontrar suelo adecuado donde implantar infraestructuras públicas debido a las limitaciones del antiguo planeamiento”, afirma el primer edil.

Un impulso para la actividad económica

El crecimiento económico de Altea es uno de los pilares en los que se basa también el nuevo Plan General. En este sentido, el documento redefine el modelo de implantación de actividades económicas.

Jose Orozco ha indicado que “hasta ahora, muchos de los usos industriales y productivos se encontraban dispersos por distintos puntos del término municipal”. Sin embargo el nuevo planeamiento “apuesta por concentrar el desarrollo industrial principalmente en la zona de Montahud, donde se prevé localizar el mayor ámbito destinado a actividades económicas”.

Junto a ello, el PGE “reserva otros espacios para usos terciarios con el objetivo de favorecer nuevas inversiones, generar empleo y facilitar el crecimiento empresarial sin comprometer la protección del entorno natural” de tal manera que la planificación “busca compatibilizar el desarrollo económico con un modelo territorial sostenible y ordenado, evitando la dispersión de actividades que ha caracterizado etapas anteriores”, asegura el concejal.

Seguridad jurídica tras décadas de incertidumbre

La aprobación definitiva del Plan General Estructural lleva también a uno de los beneficios más destacados: la seguridad jurídica que aporta tanto a la ciudadanía como a propietarios, promotores, técnicos y administraciones públicas.

Orozco incide en que la existencia de un planeamiento actualizado “permitirá reducir la incertidumbre en la tramitación urbanística, facilitar la toma de decisiones y establecer reglas claras sobre los usos permitidos en cada ámbito del municipio” y asegura que el Ayuntamiento considera que disponer de un documento adaptado a la legislación vigente “facilitará la gestión municipal y permitirá planificar las inversiones públicas con mayor previsión y estabilidad”.

Urbanismo destaca el esfuerzo técnico y político

El concejal de Urbanismo ha subrayado la importancia del trabajo desarrollado durante toda la tramitación del expediente. En su valoración ha afirmado que Altea “dispone, por fin, de un Plan General Estructural adaptado a la normativa urbanística, territorial y ambiental vigente. Es una herramienta fundamental para ordenar, proteger y planificar nuestro territorio, un crecimiento sostenido, los equipamientos públicos y la actividad económica con garantías”.

Orozco ha reconocido expresamente el trabajo realizado por los servicios técnicos y administrativos municipales, especialmente por el departamento de Urbanismo, así como la colaboración de los distintos responsables políticos que han participado en el procedimiento durante los últimos años. A su juicio, “el resultado alcanzado es consecuencia de un proceso colectivo en el que han intervenido diferentes equipos de gobierno y numerosos profesionales”.

El impulso definitivo del actual equipo de gobierno

El responsable municipal de Urbanismo ha destacado igualmente el papel desempeñado por el actual equipo de gobierno para culminar la aprobación.

Según ha explicado, durante los últimos años “el Ayuntamiento ha mantenido activa toda la tramitación administrativa, respondiendo a los requerimientos formulados por las distintas administraciones, incorporando las modificaciones técnicas exigidas y defendiendo la necesidad de concluir definitivamente el procedimiento”. Al respecto, ha destacado que en los últimos años “hemos asumido la responsabilidad de mantener activa la tramitación, responder a cada requerimiento, incorporar las correcciones necesarias y defender ante las administraciones competentes la necesidad de culminar la aprobación. Hemos trabajado con constancia y determinación para que Altea dejara de estar condicionada por un planeamiento de 1982”.

Y es por ello que para Orozco, “el acuerdo adoptado por la Generalitat constituye un logro institucional y colectivo cuyo principal beneficiario será el conjunto de la ciudadanía” y aque el nuevo documento “servirá de referencia para el desarrollo urbanístico del municipio durante las próximas décadas y permitirá planificar el crecimiento desde criterios de sostenibilidad, protección ambiental, cohesión urbana y eficiencia en la prestación de los servicios públicos”.

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Por último, el edil de Urbanismo ha afirmado que el PGE “no solo define dónde podrá construirse o qué espacios permanecerán protegidos, sino que establece una estrategia territorial a largo plazo para responder al crecimiento demográfico, las necesidades de vivienda, la implantación de nuevas actividades económicas y la dotación de infraestructuras públicas determinando qué espacios deben preservarse, dónde podrán desarrollarse nuevas zonas residenciales y económicas y cuáles serán las reservas de suelo destinadas a equipamientos públicos”.