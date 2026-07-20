Los colegios e institutos de Benidorm reciben 246.000 euros de la Generalitat para iniciar la climatización de aulas

Veinte colegios, institutos y centros educativos públicos de Benidorm han recibido de la Generalitat Valenciana una aportación de 246.000 euros para realizar actuaciones urgentes de climatización en sus instalaciones y mejorar el confort térmico de alumnado y docentes de cara al inicio del curso el próximo mes de septiembre.

Esta transferencia de fondos forma parte del plan extraordinario avanzado hace escasos días por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con el objetivo de que colegios e institutos dispongan de los recursos necesarios para actuar antes del comienzo del curso escolar 2026-2027, con importes que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro y que se ampliarán posteriormente con la ejecución del Plan EduClima, con el que se prevé completar la climatización.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado este lunes que “los centros educativos de Benidorm ya han recibido las cantidades correspondientes para iniciar estos proyectos de climatización, con cuantías que alcanzan los 109.500 euros para los trece colegios de Educación Infantil y Primaria y el Centro de Formación de Personas Adultas; y los 136.000 para los cinco institutos de Secundaria y la Escuela Oficial de Idiomas”.

Igualmente, Pérez ha indicado que “desde el Ayuntamiento ya nos adelantamos días atrás para conocer las necesidades de los centros educativos, solicitando a los equipos directivos que nos remitiesen sus necesidades técnicas y de infraestructura, para poder planificar y posibilitar la ejecución de las actuaciones que van a financiar con estos fondos”.

Actuaciones previas

Así, tal y como se avanzó la pasada semana, el Consistorio ha requerido a los equipos directivos que comuniquen aquellas actuaciones previas y que resulten necesarias para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de climatización, como podrían ser el posible incremento de la potencia eléctrica contratada, la adecuación o adaptación de las instalaciones eléctricas, la realización de obras complementarias o cualquier otra intervención técnica que permita garantizar la viabilidad de estos proyectos, todo ello para “poder conocer las necesidades específicas de cada centro educativo y coordinar las actuaciones que haya que realizar desde el Ayuntamiento para avanzar en estos planes de climatización”.

Toni Pérez ha señalado que “a falta de concretar estas necesidades, desde el Ayuntamiento agradecemos la rapidez con la que se han gestionado y transferido estos fondos a los centros por parte de la Generalitat, unos fondos que van a permitir financiar las primeras medidas de climatización, las más urgentes, como la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado para que nuestro alumnado y docentes puedan desarrollar la actividad en las mejores condiciones posibles”.