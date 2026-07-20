Seguían a mujeres mayores desde el paseo marítimo hasta su portal para agredirlas y quitarles las joyas: 17 detenidos en Altea

Elegían a mujeres de avanzada edad mientras paseaban por el litoral o se encontraban en alguna terraza. Después las seguían hasta sus viviendas y esperaban a que entrasen en el portal, lejos de posibles testigos, para arrebatarles las joyas.

La Guardia Civil ha desarticulado en Altea un grupo criminal formado por 17 personas, de entre 17 y 31 años, al que atribuye 18 robos con violencia y tres hurtos, además de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La operación, denominada "Kilada", ha permitido recuperar varias piezas de joyería sustraídas a las víctimas e intervenir cocaína, hachís, óxido nitroso, dinero en efectivo, teléfonos móviles y patinetes eléctricos.

Las seguían desde Altea y l'Alfàs del Pi

La investigación comenzó en febrero de 2026, después de que varias mujeres denunciaran haber sido abordadas y zarandeadas por uno o varios jóvenes que les sustrajeron collares, pulseras y anillos.

Los agentes detectaron un aumento de este tipo de delitos y establecieron que los sospechosos actuaban generalmente en parejas o tríos que iban rotando, aunque en algunas ocasiones lo hacían en solitario.

Las víctimas eran localizadas mientras paseaban por los paseos marítimos de Altea o l'Alfàs del Pi, o cuando permanecían sentadas en terrazas de la zona. Al iniciar el regreso a sus domicilios, eran seguidas a cierta distancia.

Los asaltantes entraban tras ellas en el portal y presuntamente las sujetaban del cuello o las derribaban para apoderarse de las joyas. Según la Guardia Civil, las mujeres sufrieron lesiones en la mayoría de los casos.

Uno de los asaltantes entró en una vivienda

En uno de los robos investigados, uno de los sospechosos llegó a introducirse en el interior de la casa de la víctima.

El hombre habría forcejeado con la mujer antes de sustraerle un collar de oro. Este episodio forma parte de los 21 delitos contra el patrimonio esclarecidos durante la operación: 18 robos con violencia y tres hurtos.

La investigación permitió determinar que el grupo estaba compuesto por al menos una decena de jóvenes que todavía no habían sido identificados durante las primeras fases de las pesquisas.

Quince detenidos en un primer operativo

Una vez identificada la mayoría de los integrantes, la Guardia Civil registró una vivienda situada en una de las principales vías del casco urbano de Altea.

En el dispositivo participaron agentes de la Guardia Civil de Altea, las Unidades de Seguridad Ciudadana de Torrevieja y Calp y el Servicio Cinológico.

Durante esta primera actuación fueron detenidos 13 hombres y dos mujeres. Posteriormente, los investigadores localizaron y arrestaron a otras dos personas en Altea y Benidorm, hasta elevar el número total de detenidos a 17.

Cocaína, hachís y una treintena de botes de óxido nitroso

En la vivienda registrada, los agentes intervinieron 15 gramos de cocaína, 21 gramos de resina de hachís y alrededor de 30 botes de óxido nitroso.

También localizaron utensilios destinados presuntamente al corte, pesaje y distribución de las sustancias.

El registro permitió recuperar varias piezas de joyería sustraídas, así como dinero en efectivo, cuatro patinetes eléctricos y 15 teléfonos móviles de alta gama, algunos de los cuales todavía estaban empaquetados.

En libertad con medidas cautelares

A los detenidos se les atribuyen un delito continuado contra el patrimonio, un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Todos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción competente del Tribunal de Instancia de Benidorm. Tras pasar ante la autoridad judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares.

La operación ha permitido esclarecer una sucesión de asaltos que había generado preocupación entre mujeres mayores de Altea y localidades cercanas, seleccionadas en espacios públicos y atacadas cuando alcanzaban el portal de sus viviendas.