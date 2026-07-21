El PP anuncia una inversión de 82.000 euros para climatizar colegios de Altea y el PSOE le acusa de atribuirse fondos del Gobierno de España

La climatización de los centros educativos de Altea ha abierto un nuevo frente político entre el Partido Popular y el PSOE del municipio. El anuncio realizado por la portavoz popular, Rocío Gómez, sobre la llegada de 82.000 euros para mejorar las instalaciones de nueve centros docentes ha sido respondido pocas horas después por los socialistas en sus redes sociales, quienes acusan al PP de apropiarse de unas inversiones que, según sostienen, “tienen su origen en un programa financiado por el Gobierno de España”.

El anuncio del PP

En un comunicado de prensa, el Partido Popular de Altea informó de que la Generalitat Valenciana comenzará a transferir de forma inmediata 82.000 euros destinados a “actuaciones urgentes de climatización en los centros escolares de Altea para que se puedan ejecutar durante el periodo vacacional, con el objetivo de que las instalaciones estén plenamente operativas al inicio del próximo curso escolar”.

Según explicó la portavoz popular, Rocío Gómez, “he recibido la comunicación oficial por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez, de los importes que la Conselleria de Economía comenzará a transferir para atender las primeras necesidades de climatización de los centros educativos del municipio”. Al respecto, Gómez señaló que “la distribución de los 82.000 euros es la siguiente: 5.000 para el CEIP Altea la Vella, 10.000 euros para el CEIP Garganes, otros 10.000 para el CEIP El Blanquinal, 5.000 euros para el CEIP l’Olla, 9.000 euros para el CEIP Les Rotes, 5.000 euros para la guardería municipal Minimon, 11.500 euros para el Conservatorio Municipal, 8.000 euros para el IES Altaia y 18.500 euros para el IES Bellaguarda”.

En su comunicado, Gómez afirmó que la Generalitat está actuando “con rapidez” para mejorar las condiciones de alumnos y profesores “ante la dejadez del Botànic”, y sostuvo que estas actuaciones permitirán que los sistemas de climatización “estén operativos al inicio del curso escolar, especialmente ante las altas temperaturas que venimos sufriendo”.

Asimismo, subrayó que estas inversiones “permitirán realizar actuaciones inmediatas de climatización en los centros educativos durante el verano, evitando retrasos y garantizando que cuando los estudiantes regresen a las aulas los sistemas ya estén funcionando”, y agradeció “la sensibilidad del Consell con las necesidades de Altea” al tiempo que defendía que “la educación y el bienestar de nuestros niños y jóvenes deben ser una prioridad”.

La respuesta del PSOE

La publicación del PP provocó una inmediata reacción de algunos ediles socialistas, quienes difundieron una imagen en las redes sociales bajo el lema “Informar está bien. Apropiarse, no”.

En ella sostienen que los 82.000 euros destinados a los colegios alteanos “existen gracias a un programa público financiado por el Gobierno de España” y recuerdan que “el dinero es de todos, no es de ningún partido”.

Los socialistas consideran que el PP “presenta como propia” una inversión cuya financiación “corresponde a un programa estatal”, defendiendo que informar sobre las ayudas “es legítimo”, pero no lo es “atribuirse políticamente unos recursos públicos financiados por otra administración”.

Conservatorio Municipal de Altea. / Diego Coello Calvo

Un programa estatal con gestión autonómica

La controversia tiene su origen en el programaPREE Docente, aprobado a finales de junio por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El Ejecutivo central ha destinado 200 millones de euros procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para mejorar la eficiencia energética y la climatización de los centros públicos docentes no universitarios de toda España.

El Ministerio explica que las ayudas financiarán actuaciones sobre la envolvente térmica de los edificios, instalaciones de climatización, calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación eficiente, energías renovables y sistemas inteligentes de control.

La Generalitat repartirá las ayudas

El propio Ministerio precisa que los fondos serán transferidos a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de convocar, gestionar y distribuir las ayudas dentro de su territorio. También corresponderá a cada autonomía fijar los criterios específicos de aplicación, el procedimiento de concesión y el reparto entre los distintos centros educativos.

Es decir, la financiación procede del Estado, mientras que la ejecución administrativa y la distribución territorial recaen sobre las comunidades autónomas.

Debate político sobre el origen de los fondos

La diferencia de interpretación radica precisamente en ese reparto competencial.

El PP pone el acento en la actuación de la Generalitat Valenciana, que será quien canalice y distribuya los fondos en los municipios, mientras que el PSOE subraya que el dinero procede de un programa aprobado y financiado por el Gobierno de España.

El Ministerio señala además que el reparto definitivo entre las comunidades autónomas deberá aprobarse en la Conferencia Sectorial de Energía y que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) coordinará el programa, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030.

De este modo, la llegada de 82.000 euros para mejorar la climatización de los centros educativos de Altea ha derivado en un nuevo intercambio de reproches entre populares y socialistas sobre la autoría política de unas inversiones que forman parte de un programa estatal ejecutado mediante la gestión de las comunidades autónomas.