Benidorm se prepara para celebrar los actos en honor a Sant Jaume

La Comissió de Festes Majors Patronals celebrará esta semana los actos en honor a Sant Jaume, patrón de Benidorm, con un programa que culminará el próximo sábado 25 de julio con la presentación del cartel anunciador de las próximas fiestas patronales y el nombramiento de la Unión Musical de Benidorm como abanderado de las Festes Majors Patronals, coincidiendo con el centenario de la entidad.

La programación comenzó el pasado domingo 12 de julio con el concierto conmemorativo en honor a Sant Jaume que ofreció la rondalla de la ACR La Barqueta en la iglesia de San Jaime y Santa Anna.

Los actos continuarán el viernes 24 de julio con una verbena popular, a las 20.00 horas, y la tradicional cena de gala en honor a Santiago Apóstol, prevista para las 21.00 horas en el Plaça del Castell. El precio de los cubiertos será de 50 euros para los adultos y de 30 euros para los niños, pudiéndose adquirir en la Casa del Fester o mediante los propios mayorales.

El día grande llegará el sábado 25 de julio. La jornada comenzará a las 11.30 horas con un pasacalles desde la Casa del Fester hasta la iglesia. A las 12.00 horas tendrá lugar el volteo de campanas y un bombardeo aéreo en la plaza de la Senyoría.

Horarios

Por la tarde, a las 18.30 horas, arrancará el pasacalles desde la Casa del Fester junto a las reinas y damas de las Festes Majors Patronals. Posteriormente se recogerá la imagen de Sant Jaume en la sede de la ACR La Barqueta y, a las 19.15 horas, se presentará el cartel anunciador de las próximas Festes Majors Patronals en la plaza del Torrejó.

A las 20.00 horas tendrá lugar el nombramiento de la Unión Musical de Benidorm como nuevo Abanderado de las Festes Majors Patronals, además de la designación de los mayorales de honor. Más tarde, a las 20:30, se celebrará la solemne misa en honor al patrón, oficiada por el párroco Juan Antonio González y el vicario Jaume Benaloy.

Tras la eucaristía se disparará la tradicional estampeta y las reinas Laura Ivars y Carmen Guillem, junto a sus cortes de honor, interpretarán el tradicional “ball del Peuet” en la plaza de Sant Jaume y Santa Ana. La jornada finalizará con un castillo de fuegos artificiales y una verbena popular en la plaza de Castelar.

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La concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, felicita a la UMB “por ser los abanderados en su centenario y porque sé la gran emoción que supone para ellos y el orgullo para todos nosotros”. La edil también ha animado a todos los benidormenses a participar en las celebraciones y festejar en honor al patrón.