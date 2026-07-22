Denuncian el colapso de las Urgencias del Hospital Marina Baixa con pacientes hasta cuatro días esperando una cama

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la situación que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Marina Baixa, que, a su juicio, evidencia la incapacidad para responder al incremento de la demanda asistencial que se registra durante los meses de verano.

Según el sindicato, un servicio concebido para atender situaciones urgentes y garantizar una asistencia segura y de calidad se encuentra sometido a una saturación permanente. SATSE asegura que decenas de pacientes permanecen durante días en Urgencias a la espera de una cama de hospitalización, mientras los profesionales trabajan bajo una presión asistencial creciente.

La organización sindical afirma que la escena se repite a diario: pacientes ingresados en camillas instaladas en pasillos y espacios habilitados de forma provisional, sin intimidad ni las condiciones adecuadas. En algunos casos, añade, la espera para disponer de una habitación hospitalaria alcanza los cuatro días.

El área de urgencias pediátricas del hospital de la Marina Baixa en una imagen de archivo. / David Revenga

SATSE sostiene que personas que ya deberían estar hospitalizadas permanecen distribuidas por distintas dependencias del servicio de Urgencias, alejadas de sus familiares y compartiendo espacios con pacientes pendientes de valoración. Asimismo, denuncia que en determinados momentos llegan a concentrarse tres pacientes en áreas diseñadas para dos.

Más de 200 pacientes diarios

El sindicato asegura que, durante el periodo estival, el servicio de Urgencias supera con frecuencia los 200 pacientes diarios, lo que supone más de 6.000 atenciones al mes y una presión asistencial que, según afirma, excede la capacidad estructural del servicio.

Pese a ese incremento de la actividad, SATSE denuncia que las plantillas apenas han variado. Explica que, en algunos turnos, una única enfermera debe atender de forma simultánea a pacientes críticos, realizar el triaje, asumir técnicas de enfermería y hacerse cargo de los boxes de trauma y curas, una carga de trabajo que considera incompatible con los estándares de calidad y seguridad.

El Hospital de La Vila se refuerza con residentes que no solucionarán su saturación. / INFORMACIÓN

La situación, añade, se ve agravada por el cierre de una planta de hospitalización con 34 camas bloqueadas. Según el sindicato, esta circunstancia ha provocado que hasta 40 pacientes permanezcan pendientes de ingreso en Urgencias, ocupando un espacio que debería destinarse a la atención de nuevos pacientes y generando un "efecto embudo" permanente.

SATSE también afirma que los tiempos de espera para ser atendido superan habitualmente las siete horas y pueden prolongarse aún más en los momentos de mayor afluencia. Mientras tanto, sostiene, pacientes especialmente vulnerables permanecen durante días en camillas situadas en pasillos o espacios improvisados.

Falta de personal

En el ámbito laboral, el sindicato recuerda que la Inspección de Trabajo reconoció la insuficiencia de recursos humanos en el servicio y concluyó que serían necesarias 24 plazas adicionales de enfermería y 18 de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para reducir los riesgos laborales detectados y garantizar unas condiciones de trabajo y asistencia más seguras.

Sin embargo, SATSE denuncia que la Conselleria de Sanidad todavía no ha cubierto las seis plazas de enfermería, las seis de TCAE y la plaza médica cuya creación anunció hace unas semanas, incumpliendo, según el sindicato, los compromisos adquiridos mientras la situación continúa agravándose.

Profesionales "al límite"

El sindicato asegura que los profesionales soportan cargas de trabajo desproporcionadas para mantener la atención sanitaria en condiciones "extremadamente difíciles". A su juicio, las largas esperas incrementan la tensión entre los usuarios, lo que en numerosas ocasiones deriva en amenazas y agresiones verbales contra unos trabajadores que considera "las primeras víctimas de la falta de planificación y recursos".

SATSE advierte de que la situación resulta especialmente preocupante durante las noches y los periodos de máxima afluencia, cuando unas plantillas que considera insuficientes deben asumir una actividad muy superior a su capacidad operativa.

Asimismo, recuerda que las plazas anunciadas por la Conselleria son consecuencia de la denuncia presentada por el sindicato ante la Inspección de Trabajo por la sobrecarga laboral existente en el Servicio de Urgencias. Según expone, la actuación inspectora constató importantes deficiencias y la necesidad de reforzar los recursos humanos para reducir los riesgos laborales. No obstante, sostiene que la administración todavía no ha ejecutado la totalidad de las medidas preventivas exigidas ni ha implantado todas las actuaciones comprometidas para disminuir los riesgos psicosociales detectados.

El Hospital Marina Baixa, a la espera de más personal médico. / David Revenga / David Revenga

Por ello, SATSE reclama la incorporación inmediata del personal pendiente de contratación, la cobertura de todas las plazas comprometidas, la apertura de las camas de hospitalización actualmente cerradas, la ejecución íntegra de las medidas requeridas por la Inspección de Trabajo y la puesta en marcha de un plan urgente de refuerzo estructural para el Servicio de Urgencias del Hospital Marina Baixa.

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Nuevas plazas

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad señalan que recientemente se han creado 13 nuevas plazas estructurales en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marina Baixa con el objetivo de "reforzar la atención sanitaria en uno de los servicios con mayor actividad asistencial del departamento".