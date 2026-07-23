Benidorm cierra los parques de Serra Gelada y El Moralet por la ola de calor y mantiene abiertas sus playas

El Ayuntamiento de Benidorm ha acordado el cierre total de los accesos del Parc Natural de la Serra Gelada y del parque de El Moralet debido al elevado riesgo de incendios, que el 112 Comunitat Valenciana sitúa en nivel “extremo” para toda la Comunitat Valenciana durante la jornada de este jueves.

Así, debido a este riesgo y al aviso por altas temperaturas de nivel rojo en la ciudad, no estará permitido acceder a ambos espacios verdes, una situación que se prolongará mientras continúe la alerta.

Igualmente, también se ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas municipales, tanto en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor como en las pistas exteriores del Palau d’Esports, entre las 11 y las 20 horas, con la única excepción de las piscinas municipales, que permanecerán abiertas en su horario habitual durante esta jornada.

Por otro lado, Benidorm mantiene abiertas las playas, al igual que otras ciudades como Elche o El Campello, mientras que Alicante y Orihuela han anunciado el izado por la tarde de la bandera roja por lo que estará prohibido el baño por la alerta por fuertes vientos.

Igualmente, desde el Consistorio de Benidorm se ha pedido a los servicios y programas educativos y de ocio de verano municipales adaptar sus actividades ante esta situación.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado que “la Generalitat Valenciana ha decretado nuevamente el nivel máximo de preemergencia por riesgo de incendios en toda la Comunidad, lo que implica una serie de restricciones, entre ellas el acceso a los parques naturales y el tránsito de personas por senderos y campo a través”.

“Esta situación -ha continuado el primer edil-, unida al nivel rojo por altas temperaturas hacen recomendable adoptar una serie de medidas con las que minimizar el impacto y los riesgos para la población y el entorno”.

Concretamente, y siguiendo indicaciones de la Generalitat Valenciana, se establece “la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales” de Serra Gelada “con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie”. Únicamente podrán acceder al parque natural los vehículos de emergencia, vigilancia, mantenimiento y de residentes en el entorno.

La AEMET activa el aviso de nivel rojo este jueves en el litoral sur de Alicante por calor extremo / INFORMACIÓNTV

Asimismo, también se establece la limitación de tránsito de personas en zonas de importante presencia forestal, como pueda ser el parque de El Moralet.

Con respecto al cierre de las instalaciones deportivas, el primer edil ha señalado que, en principio, el horario en el que permanecerán inoperativas abarca la franja entre las 11 y las 20 horas, las horas más críticas de esta ola de calor según la Aemet, “siempre que la evolución de la alerta no establezca o recomiende adoptar otras franjas horarias”.

En este caso, se comunicará debidamente a la ciudadanía, a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Benidorm,

Recomendaciones frente al calor

A nivel sanitario, para hacer frente a las elevadas temperaturas, desde el Ayuntamiento se recomienda a la población seguir las recomendaciones habituales. Entre ellas, se recomienda a la población evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 12.00 y las 16.00 horas, y permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos y ventilados.

Igualmente, se aconseja beber abundante agua para mantenerse bien hidratado, aunque no se tenga sed; utilizar protección solar y vestir ropa ligera, clara y que proteja la cabeza.

También recomienda realizar comidas ligeras y prestar especial atención a menores de edad, personas mayores, enfermos y colectivos vulnerables.

Las autoridades insisten en que no se debe dejar a ninguna persona ni animal dentro de un vehículo cerrado.

El alcalde ha señalado que “todas estas indicaciones también han sido trasladadas a todos los centros y servicios municipales, como puedan ser escuelas infantiles municipales o programas educativos y deportivos de verano, para que adapten su actividad a las mismas”.

Por último, Toni Pérez ha solicitado a la ciudadanía su “colaboración con el cumplimiento, en la medida de lo posible, de estas recomendaciones”.

La ciudadanía puede consultar la evolución de los avisos en la aplicación GVA 112 Avisos y en los canales oficiales del servicio de Emergencias. Ante cualquier incidencia grave, debe llamar al teléfono 112.