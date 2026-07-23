Compromís reivindica el trabajo municipal tras la aprobación del Plan General Estructural y acusa a la Generalitat de retrasar su tramitación

Seis días después de que la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana aprobara definitivamente el Plan General Estructural (PGE) de Altea, Compromís ha querido hacer balance del largo proceso de tramitación del documento y reivindicar el papel desempeñado por el Ayuntamiento para conseguir culminar uno de los expedientes urbanísticos más importantes de la historia reciente del municipio.

La formación, que gobierna en el consistorio alteano junto al PSPV-PSOE, celebra la aprobación definitiva del nuevo planeamiento, pero sostiene que el resultado “no ha sido un regalo de la Generalitat”, sino la consecuencia de años de trabajo “técnico y político” para superar “los numerosos obstáculos administrativos” que, a su juicio, “fueron apareciendo durante la tramitación”.

El grupo municipal de Compromís considera que la aprobación “supone un hito histórico” al permitir sustituir el planeamiento urbanístico vigente desde 1982 “por un modelo territorial adaptado a la normativa actual, más sostenible y con una mayor protección del territorio”.

“El Plan no nos lo ha regalado nadie”

El concejal de Urbanismo, José Orozco Orozco, ha defendido este jueves que el Ayuntamiento de Altea “tuvo que mantener vivo el expediente durante años frente a continuos retrasos administrativos” y destaca que “este Plan no nos lo ha regalado nadie. Lo hemos conseguido después de muchos años de trabajo del consistorio y pese a una Generalitat del PP que ha puesto trabas a los intereses de Altea. Ante cada retraso y cada nuevo requerimiento, hemos respondido con rigor y determinación”, ha aseverado.

Compromís sostiene que detrás de la aprobación del nuevo PGE de Altea “existe un importante trabajo desarrollado por el Departamento de Urbanismo, los servicios técnicos y administrativos municipales y los distintos equipos de gobierno que han participado en la elaboración del documento durante más de una década”. Al respecto, la formación valencianista insiste en que el expediente “únicamente pudo llegar a buen puerto gracias a la continuidad del trabajo municipal pese a las dificultades surgidas durante la tramitación”.

Jose Orozco Orozco, concejal de Urbanismo de Altea. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Dos años y medio esperando un informe

Uno de los episodios que Compromís considera más significativos fue la larga espera del informe de Patrimonio. Según explica en un comunicado emitido este jueves, “el Ayuntamiento permaneció dos años y medio pendiente de la respuesta de la Generalitat sobre la documentación remitida en materia patrimonial. Cuando el 12 de marzo de 2025 finalmente llegó el informe, se incorporaba un nuevo condicionante que no había sido planteado con anterioridad: la realización de una prospección paleontológica de todo el término municipal”. Sobre ello, asegura que el consistorio “completó ese estudio en un plazo muy reducido y volvió a remitir toda la documentación”.

Los trabajos permitieron identificar el valor paleontológico de la playa fósil de la Cala del Soio, proponiendo su protección como Bien de Relevancia Local. “Sin embargo -según denuncia Compromís- pese a que los informes técnicos ya eran favorables a finales de junio de 2025, la firma definitiva del departamento de Patrimonio aún tardó más de cuatro meses en producirse”.

La suspensión del pasado diciembre

Otro de los momentos “más delicados del procedimiento” se produjo, según relata la formación, el 19 de diciembre de 2025: “Ese día estaba prevista la aprobación definitiva del Plan por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo, pero la incorporación de un informe sobre la delimitación de Puertos apenas media hora antes de celebrarse la reunión provocó la retirada del expediente”, recuerdan. Y añaden que el Ayuntamiento “solicitó entonces acceso a la documentación, modificó la cartografía afectada y presentó una nueva versión corregida el pasado 22 de enero”.

Compromís explica que los técnicos de la Generalitat “validaron las modificaciones durante el mes de febrero, aunque la firma del director general de Puertos siguió pendiente durante varios meses”. Ante esa situación, el gobierno municipal “decidió volver a aprobar provisionalmente el documento en pleno y remitirlo nuevamente a la Conselleria para acelerar el procedimiento”, indican desde el partido mayoritario en el gobierno municipal.

Edificio Ayuntamiento Altea. / Diego Coello Calvo

Nuevos requerimientos en la recta final

La formación también critica que, una vez resuelta la delimitación del Puerto de la Galera, “la Generalitat incorporara una nueva exigencia. En esta ocasión se trataba de introducir una referencia expresa en las normas urbanísticas a la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, un requisito que nunca había sido solicitado anteriormente y que considerábamos innecesario al tratarse de una norma de rango superior”.

El comunicado continua señalando que “finalmente, el pasado 22 de junio, la Alcaldía volvió a reclamar formalmente la aprobación definitiva del Plan tras considerar cumplidos todos los requisitos exigidos”.

Por otro lado, sobre el proceso y los trámites seguidos para la aprobación definitiva del PGE de Altea, el concejal de Urbanismo ha indicado que “cuando resolvíamos una exigencia, aparecía otra. Hemos tenido que remitir varias veces un documento que ya había superado una tramitación larguísima. Esa no es una manera leal de relacionarse con un municipio”, ha aseverado.

“Que nadie venga ahora a colgarse medallas”

Compromís considera que toda esta cronología “demuestra que el impulso decisivo del Plan correspondió al Ayuntamiento y no a la administración autonómica”. Por ello, el edil Orozco ha lanzado un mensaje dirigido a quienes atribuyen el éxito de la aprobación al Consell: “Que nadie venga ahora a colgarse medallas. Cuando Altea necesitaba una firma, la firma no llegaba. Cuando corregíamos una observación, aparecía un nuevo requerimiento. El Plan General Estructural ha llegado hasta el final porque el consistorio no se ha rendido”, ha matizado.

La formación recuerda igualmente que el Plan General “no puede atribuirse a una única legislatura”, sino que constituye “el resultado de un proceso iniciado hace más de diez años en el que han participado distintas corporaciones municipales, responsables políticos, técnicos, colectivos profesionales y la propia ciudadanía”.

Un modelo urbanístico más compacto

Más allá del proceso administrativo, Compromís subraya que el nuevo Plan permitirá cambiar el modelo de crecimiento urbanístico de Altea.

El documento “apuesta por concentrar el desarrollo residencial alrededor de los núcleos urbanos de Altea y Altea la Vella, abandonando el crecimiento disperso de urbanizaciones de baja densidad que caracterizaba el planeamiento de 1982”, explica Orozco tras destacar que las futuras viviendas “estarán situadas junto a los servicios públicos, los centros educativos, las zonas verdes y los comercios” y anunciar que en Altea “se construirá vivienda, pero se construirá donde es necesario: cerca del pueblo, de los servicios y de la gente. Dejamos atrás un modelo que dispersaba urbanizaciones por la sierra, consumía territorio y obligaba a depender del coche”, ha apostillado.

Protección del territorio y nuevos equipamientos

Compromís recuerda además que el nuevo Plan General “protege más de ocho millones de metros cuadrados de suelo con valor ambiental y paisajístico que permanecerán fuera del desarrollo urbanístico”. Y asimismo, contempla la reserva de terrenos “para ampliar las instalaciones deportivas del Camí de l'Algar, construir un nuevo cementerio, un tanatorio, un ecoparque municipal, nuevos espacios públicos y futuras dotaciones educativas”.

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Por su parte, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha destacado que la aprobación del PGE supone “el comienzo de una nueva etapa para el municipio: después de más de cuarenta años, Altea dispone de un planeamiento actualizado que nos permite proteger mejor el territorio, ordenar el crecimiento y planificar los servicios públicos que necesitará la ciudadanía”, ha concluido el primer edil.