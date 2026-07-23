Diez días de hoteles y restaurantes sin echar mano a la cartera: detenido en Benidorm un turista abonado al "simpa"

La Policía Local de Benidorm ha detenido a un hombre de 50 años y nacionalidad islandesa acusado de un presunto delito de estafa tras pasar alrededor de diez días alojándose en hoteles y consumiendo en restaurantes de la ciudad sin pagar por los servicios recibidos.

Según ha informado la Policía Local y recoge EFE, el arrestado llevaba unos diez días en Benidorm. Durante ese periodo habría pernoctado en distintos establecimientos hoteleros y acudido a varios locales de hostelería para desayunar, comer y cenar, sin abonar posteriormente las cuentas.

Varias intervenciones antes del arresto

Los agentes tuvieron que intervenir en diferentes ocasiones por incidencias relacionadas con el mismo hombre. La reiteración de los avisos permitió a la Policía Local detectar un patrón de actuación y vincular al sospechoso con varios impagos en establecimientos de la ciudad.

El portavoz de la Policía Local de Benidorm, Quique Tortosa, ha explicado a EFE que los agentes ya habían actuado con el hombre en distintos hoteles y restaurantes antes de proceder finalmente a su detención, coincidiendo con el décimo día de su estancia.

La información facilitada no concreta el número total de establecimientos afectados ni el importe acumulado de las facturas que presuntamente quedaron pendientes de pago.

"Le hemos sacado la cuenta"

La Policía Local difundió la actuación a través de sus redes sociales con un tono humorístico. El cuerpo señaló que al detenido "le hemos pasado la cuenta" después de recorrer durante varios días diferentes hoteles y restaurantes sin pagar.

En la misma publicación, los agentes añadieron que para quienes opten por esa forma de viajar disponen de "un pack especial con alojamiento incluido", en referencia a su traslado e ingreso en dependencias policiales.

El hombre quedó detenido por un supuesto delito de estafa y ha sido puesto a disposición de la autoridad competente.