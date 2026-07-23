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La Diputación de Alicante destina más de 715.000 euros a Altea para Bonos Consumo y el Plan +Cerca 2026, según el PP local

La portavoz popular Rocío Gómez destaca que las ayudas impulsarán el comercio local y reforzarán las arcas municipales, mientras critica al gobierno local por no aprovechar todas las líneas de financiación

La Diputación de Alicante inyecta 56 millones de euros de remanentes para el Plan +Cerca y un Bono Consumo histórico

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Diego Coello

Altea

La portavoz del Partido Popular de Altea, Rocío Gómez, ha valorado la aprobación por parte de la Diputación de Alicante de dos líneas de ayudas que, según ha señalado, “supondrán la llegada de 715.868 euros al municipio para apoyar tanto al comercio local como a la financiación de los servicios municipales”.

Gómez ha indicado que las subvenciones “corresponden, por un lado, al programa de Bonos Consumo 2026 y, por otro, a la segunda fase del Plan +Cerca 2026, iniciativas impulsadas por la institución provincial gobernada por el Partido Popular”.

Publicidad del PP de Altea sobre los Bonos Consumo 2026 de la Diputación

Publicidad del PP de Altea sobre los Bonos Consumo 2026 de la Diputación / INFORMACIÓN

En concreto, Altea recibirá 344.388 euros para el desarrollo de la campaña de Bonos Consumo, una medida destinada a incentivar las compras en los establecimientos del municipio, fomentar la actividad económica y apoyar el consumo de las familias. A esta cantidad se suman 371.480 euros procedentes de la segunda fase del Plan +Cerca 2026, que servirán para financiar gastos corrientes del Ayuntamiento y, según el PP, “permitirán liberar recursos propios para reforzar la prestación de los servicios públicos”.

Rocío Gómez ha asegurado que estas ayudas “evidencian el compromiso de la Diputación de Alicante con Altea”, al considerar que benefician tanto al tejido comercial como a las cuentas municipales. “Una vez más, la Diputación demuestra con hechos su compromiso con Altea, apoyando tanto a nuestros comercios y familias como al propio Ayuntamiento con recursos económicos muy importantes”, ha afirmado.

Rocio Gomez, portavoz del grupo municipal popular de Altea.

Rocio Gomez, portavoz del grupo municipal popular de Altea. / Mari Pepa Rostoll

Críticas al equipo de gobierno

Junto a la valoración de las ayudas, la portavoz popular ha cargado contra el gobierno municipal formado por Compromís y PSOE, al que acusa de no implicarse en el aprovechamiento de estas convocatorias.

Según Gómez, el ejecutivo local “no ha destinado un solo euro municipal para los Bonos Consumo 2026 y tampoco solicitó la primera fase del Plan +Cerca”, una decisión que, a su juicio, “supuso dejar pasar una oportunidad de financiación para el municipio”.

La dirigente popular ha criticado además las explicaciones ofrecidas por el alcalde, Diego Zaragozí, sobre la renuncia a esa primera convocatoria. En este sentido, ha señalado que el primer edil “llegó a restar importancia a la cuantía económica de la ayuda y ha rechazado que exista discriminación institucional hacia Altea por el color político del gobierno local” y ha apostillado que el alcalde “prefiere sangrar a los vecinos con continuas subidas de impuestos y quejarse de que por ser de Compromís no le tienen en cuenta, algo totalmente falso que se demuestra con noticias como esta”.

Publicidad del PP de Altea sobre el Plan +Cerca 2026 de la Diputación.

Publicidad del PP de Altea sobre el Plan +Cerca 2026 de la Diputación. / INFORMACIÓN

Aprovechar todas las ayudas

Desde el Partido Popular de Altea defienden que cualquier subvención que llegue al municipio “debe ser aprovechada, independientemente de la administración que la conceda”. En este sentido, Rocío Gómez manifiesta que “pensamos justo lo contrario: cualquier ayuda que beneficie a nuestros vecinos, a nuestros comercios o a las arcas municipales hay que aprovecharla, venga de donde venga y sea el importe que sea”.

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Por último, Gómez ha concluido asegurando que, frente a lo que considera “un gobierno municipal instalado en las excusas”, la Diputación de Alicante “continúa ofreciendo recursos económicos para mejorar la calidad de vida de los alteanos, marcando la diferencia entre quienes gestionan buscando soluciones y quienes prefieren justificar su falta de iniciativa”.

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