El PSOE denuncia la "farsa presupuestaria" del PP en la Marina Baixa por condenar a la comarca al «apartheid presupuestario» con Vox

El PSOE denuncia la "farsa presupuestaria" del PP en la Marina Baixa y acusa a Pérez Llorca y a De Zárate de condenar a la comarca al "apartheid presupuestario" con Vox.

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, diputada autonómica y secretaria general del PSOE en la Marina Baixa, Mayte García, ha manifestado este jueves que “al PP se le ha caído la careta en estos presupuestos: prometen centros de salud, carreteras y grandes inversiones, pero votan en contra de las propuestas socialistas que los hacen posibles y aprueban con la extrema derecha las cuentas más racistas y xenófobas de la historia de la Comunitat, siendo nuestra comarca un lugar donde se ha demostrado que la integración entre culturas no solo es posible, sino necesaria para que nuestra economía prospere".

Del mismo modo ha lamentado que "han rechazado inversiones clave para Benidorm y la Marina Baixa, como el Centro Cultural, el Centro de Salud de Els Tolls o la mejora de la carretera de La Nucía, la cuarta más transitada de la Comunitat Valenciana, eso sin mencionar los recortes a los municipios turísticos y su nula apuesta por el sector turístico”.

García ha respondido así a declaraciones del diputado del Partido Popular, José Ramón González de Zárate, denunciando la "farsa presupuestaria"del PP en la comarca, unas cuentas que, a su juicio, "están construidas sobre la propaganda, la improvisación y las promesas aplazadas".

La dirigente socialista ha acusado a los populares de "vender humo" con unas cuentas que "nacen tarde, sin tiempo real para ejecutarse y prometen para 2027 lo que no son capaces de presupuestar ni ejecutar en 2026".

García ha recordado, además, que De Zárate y Pérez Llorca han votado en contra de la propuesta de nuevo sistema de financiación planteada por el Gobierno de España, que supondría 3.669 millones de euros adicionales para la Comunidad. "Rechazan una financiación que permitiría disponer de más recursos para mejorar los servicios públicos y realizar inversiones, y después tienen la desfachatez de quejarse de que no hay dinero. Es la política del perro del hortelano: ni aceptan los recursos ni hacen las inversiones que prometen", ha criticado.

Centro Cultural

En relación con Benidorm, la diputada socialista ha calificado de "especialmente sangrante" la situación del Centro Cultural. "Estuvo durante 20 años convertido en un esqueleto de hierro por la nefasta gestión del PP, hasta que la Generalitat de XImo Puig construyó la primera fase. El PP prometió que terminaría el proyecto, pero ha votado en contra de la propuesta socialista para hacerlo realidad”.

En materia sanitaria, García ha recordado que «el último gobierno que aprobó un nuevo centro de salud en Benidorm fue también un gobierno socialista, con el centro del Rincón de Loix, además de iniciar la ampliación del hospital de La Vila. Ahora el PP vuelve a rechazar el Centro de Salud de Els Tolls, proyecto que pasean solo en elecciones, y ralentizan e incrementan exponencialmente el coste del hospital comarcal, que ya casi tenía que estar terminado”.

Frente al discurso del PP sobre movilidad, Mayte García ha recordado que la carretera entre La Nucia y Benidorm, la cuarta más transitada en la Comunidad Valenciana, de competencia exclusiva de la Generalitat, "continúa esperando una actuación integral. El PP prometió acabar el arreglo iniciado con Ximo Puig y hoy seguimos esperando”.

Y finalmente, en el ámbito de la Educación, la portavoz socialista ha recordado que el PP sigue viviendo de las rentas del Plan Edificant de Ximo Puig. "Hay colegios e institutos de la comarca que siguen esperando actuaciones mientras algunos centros continúan en condiciones que no son aceptables. Y, mientras tanto, el PP intenta presentar como propios los proyectos que se pusieron en marcha durante la etapa socialista", ha afirmado. También ha lamentado “el uso partidista que el PP está haciendo repartiendo dinero para climatización de centros sin estudios reales sobre sus necesidades”.