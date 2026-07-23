Evacuación
Rescatan en helicóptero a una bañista herida en las Fuentes del Algar
La mujer, de 40 años, sufrió una lesión de rodilla en una zona de difícil acceso y fue trasladada hasta la helisuperficie de Finestrat
Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han rescatado este jueves en helicóptero a una bañista herida en las Fuentes del Algar, en Callosa d'En Sarrià, tras sufrir una lesión de rodilla en una zona de difícil acceso. Según ha informado el Consorcio, el aviso se ha recibido a las 11.34 horas y la intervención ha finalizado a las 13.23 horas. La mujer, de 40 años, había sufrido una contusión que le provocó una lesión en la rodilla.
Rescate en una zona de difícil acceso
Debido a la dificultad para acceder al lugar por tierra, se movilizó el helicóptero de rescate junto al Grupo Especial de Rescate (GER). Una vez localizada la bañista, los efectivos descendieron con un sanitario para prestarle una primera atención. Después, la mujer fue izada con grúa hasta el helicóptero.
Trasladada a Finestrat
La afectada fue evacuada hasta la helisuperficie de Finestrat, donde le esperaba una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) para continuar la asistencia sanitaria.
Los bomberos han señalado en redes sociales que la bañista fue trasladada “a las buenas manos de los sanitarios”, y le han deseado una pronta recuperación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salvar al padre Juan: Relleu se moviliza contra el traslado de su cura, el refugiado de Ruanda que quería ser soldado
- La playa más cómoda de Alicante para pasar el día en familia: con sombra natural, chiringuito e ideal para los niños
- La playa paradisíaca de la costa de Alicante que parece una postal: rocas, aguas cristalinas y un acuario bajo el mar
- Seguían a mujeres mayores desde el paseo marítimo hasta su portal para agredirlas y quitarles las joyas: 17 detenidos en Altea
- Benidorm y La Vila honran a su patrona desde el mar
- Benidorm adelanta la tradicional procesión marinera de las fiestas del Virgen del Carmen al jueves
- La playa de Alicante donde ver peces nada más entrar al agua: está en Altea y tiene una pequeña isla
- La Generalitat Valenciana aprueba definitivamente el nuevo Plan General Estructural de Altea tras más de dos décadas de espera