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Rescatan en helicóptero a una bañista herida en las Fuentes del Algar

La mujer, de 40 años, sufrió una lesión de rodilla en una zona de difícil acceso y fue trasladada hasta la helisuperficie de Finestrat

Una bañista herida en las Fuentes del Algar es evacuada en helicóptero

Una bañista herida en las Fuentes del Algar es evacuada en helicóptero

Una bañista herida en las Fuentes del Algar es evacuada en helicóptero / INFORMACIÓN

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C. Suena

C. Suena

Alicante

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han rescatado este jueves en helicóptero a una bañista herida en las Fuentes del Algar, en Callosa d'En Sarrià, tras sufrir una lesión de rodilla en una zona de difícil acceso. Según ha informado el Consorcio, el aviso se ha recibido a las 11.34 horas y la intervención ha finalizado a las 13.23 horas. La mujer, de 40 años, había sufrido una contusión que le provocó una lesión en la rodilla.

Rescate en una zona de difícil acceso

Debido a la dificultad para acceder al lugar por tierra, se movilizó el helicóptero de rescate junto al Grupo Especial de Rescate (GER). Una vez localizada la bañista, los efectivos descendieron con un sanitario para prestarle una primera atención. Después, la mujer fue izada con grúa hasta el helicóptero.

Trasladada a Finestrat

La afectada fue evacuada hasta la helisuperficie de Finestrat, donde le esperaba una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) para continuar la asistencia sanitaria.

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Los bomberos han señalado en redes sociales que la bañista fue trasladada “a las buenas manos de los sanitarios”, y le han deseado una pronta recuperación.

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