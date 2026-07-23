La Vila Joiosa revive su historia en unas fiestas de Moros y Cristianos únicas frente al Mediterráneo

Durante ocho días, La Vila Joiosa se convierte en el escenario de una historia que sus vecinos llevan casi cinco siglos transmitiendo de generación en generación. Las fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional, regresan del 24 al 31 de julio con un programa en el que se mezclan música, pólvora, tradición, devoción y grandes desfiles.

El origen de la celebración se remonta al 29 de julio de 1538. Según relata la tradición, los habitantes de la localidad divisaron en alta mar decenas de galeras sarracenas que avanzaban hacia la costa con intención de conquistar la villa. Las campanas dieron la voz de alarma y los vileros se prepararon para defender sus casas, sus huertas y sus vidas.

El Desembarco Moro es uno de los actos más importantes, que tiene lugar al amanecer. / ALEX DOMINGUEZ

Cuando el desembarco parecía inevitable, la población pidió protección a Santa Marta, cuya festividad se celebraba precisamente aquel día. Un fuerte vendaval habría alejado las embarcaciones enemigas y evitado el ataque. Desde entonces, los vecinos proclamaron a Santa Marta patrona de La Vila Joiosa y cada mes de julio recuerdan aquel episodio histórico mediante el Desembarco Moro, una de las recreaciones festeras más singulares de España.

Aunque la celebración se inspira en un acontecimiento bélico, su esencia actual es profundamente abierta y participativa. Las calles se llenan de bandas de música, los cuarteles reciben a vecinos y visitantes y toda la ciudad se implica en una fiesta en la que nadie se siente extraño. Durante esos días, quien llega a La Vila deja de ser un simple espectador para convertirse en un festero más.

La música abrirá ocho días de fiesta

El programa comenzará el viernes 24 de julio, a las 21.00 horas, con la inauguración de la iluminación artística y la tradicional Entrada de Bandas. Las agrupaciones partirán desde la sede de la Associació Santa Marta y recorrerán la avenida del País Valencià y Barranquet hasta llegar a la Barbera dels Aragonés.

Allí se interpretarán la marcha mora Zalé Arraez y el Himno Regional. Una gran mascletà pondrá el punto final al acto y dará oficialmente por iniciadas las fiestas.

Las dos noches siguientes estarán dedicadas a las grandes entradas. El sábado 25 de julio, a las 21.00 horas, tendrá lugar la Entrada Mora, desde la calle Colón hasta la plaza de la Generalitat. Participarán las diferentes compañías del bando de la media luna, cerrando el desfile el boato del Rey Moro y su escolta. El domingo 26, también a las 21.00 horas, será el turno de la Entrada Cristiana, cuyos participantes recorrerán el mismo itinerario antes de la aparición del boato de la Reina Cristiana y su escolta.

Ambos desfiles constituyen uno de los momentos más vistosos del programa. Trajes, carrozas, escuadras especiales, coreografías, música y una cuidada puesta en escena transforman el centro urbano en un inmenso escenario al aire libre.

Embajadas y Desembarco

La acción se trasladará a la playa el lunes 27 de julio. A las 20.00 horas comenzará el Alijo de Contrabandistas y Piratas Corsarios. Tras un intenso enfrentamiento con las tropas cristianas, ambos grupos alcanzarán los pies del castillo para dar paso, a las 20.30 horas, a la Embajada Contrabandista.

A las 21.00 horas, las tropas moras iniciarán su presentación ante el Rey Moro desde la intersección de la calle Pizarro con la avenida del País Valencià. La comitiva avanzará hasta el castillo instalado en el paseo del Doctor Esquerdo, donde posteriormente se celebrará la Embajada Beduina.

El gran momento llegará pocas horas después. El programa oficial de 2026 sitúa el Desembarco Moro a las 6.00 horas del martes 28 de julio, por lo que la espera y los preparativos se desarrollarán durante la madrugada que une los días 27 y 28.

A esa hora, el toque de alarma general romperá el silencio de la playa. El emisario moro llegará hasta el castillo y leerá el alegato en el que exigirá la rendición de los cristianos. Tras la negativa, las embarcaciones se aproximarán a la costa y comenzará el combate.

Cañones, arcabuces, fuego, luces y embarcaciones recrearán el ataque de 1538 ante miles de personas congregadas junto al mar. No se trata de una representación convencional, sino de un episodio vivido por sus propios protagonistas: hombres y mujeres de La Vila Joiosa que encarnan a quienes intentan conquistar la ciudad y a quienes se preparan para defenderla.

La reconquista y el día de Santa Marta

La jornada del martes 28 continuará a las 21.00 horas con la Embajada Cristiana y la Reconquista Cristiana del Castillo. Tras recuperar la fortaleza, la Artillería Cristiana disparará en la playa 21 salvas de honor para anunciar el día de Santa Marta. Después tendrá lugar un acto de acción de gracias en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

El miércoles 29 de julio será la jornada dedicada a la patrona. A las 12.00 horas se celebrará la misa solemne y, tras otra misa a las 19.00 horas, la procesión comenzará a las 20.00 horas. La imagen de Santa Marta recorrerá el centro histórico acompañada por cargos festeros, autoridades y todos los vecinos de la ciudad.

La patrona será portada a hombros por integrantes de las compañías Almogàvers y Moros de Capeta. La celebración concluirá de madrugada, a las 00.30 horas, con el castillo de fuegos artificiales en la Playa Centro.

El programa se completará el jueves 30 de julio, a las 13.00 horas, con el tradicional Concurso de Paellas, una de las citas más participativas y desenfadadas de la semana.

El cierre llegará el viernes 31 de julio, a las 20.00 horas, con el Desfile Infantil de Carrozas, protagonizado por los niños y niñas de las diferentes compañías festeras.

La Vila Joiosa volverá así a mirar hacia el mar para recordar su pasado. Durante ocho días, la historia se mezclará con la fiesta y la devoción en una celebración que cada año se convierte en toda una experiencia.