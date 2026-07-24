Altea destina 234.900 euros a apoyar la labor de una veintena de asociaciones sociales, sanitarias y asistenciales

El Ayuntamiento de Altea, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad, Bienestar Animal e Igualdad, ha renovado un año más los convenios de colaboración con las asociaciones y entidades que desarrollan una importante labor social, sanitaria y asistencial en el municipio. En total, el Consistorio destinará 234.900 euros para respaldar el trabajo que realizan cerca de una veintena de organizaciones que prestan apoyo a distintos colectivos y contribuyen a mejorar la calidad de vida de numerosos vecinos.

La concejala del área, Anna Lanuza, ha destacado que estas ayudas “permiten consolidar el trabajo de entidades esenciales para nuestro municipio”, entre las que se encuentran ASMIBE (Asociación de Personas con Discapacidad de Benidorm y Comarca) Integra (Asociación de Padres de Personas con TEA, TGD y otras Necesidades Especiales dela Marina Baixa), las asociaciones de Amas de Casa de Altea y Altea la Vella, Cruz Roja, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, la Asociación Doble Amor, las AMPAS de Gargasindi y Les Rotes, Corazón Exprés, Cáritas, la Asociación LGTBI, Gatos Felices, Asociación Animales Marina Baixa, COCEMFE Alicante, la Asociación Española Contra el Cáncer, Anémona y DYA Elche, entre otras que colaboran de forma permanente con el Ayuntamiento.

Un desayuno de convivencia para reconocer su trabajo

La firma de los convenios celebrada este jueves se aprovechó para tener en el Centro Social un desayuno de convivencia con representantes de las distintas asociaciones en un encuentro organizado por la Concejalía de Bienestar Social “para agradecer de forma directa la dedicación y el compromiso de quienes trabajan diariamente al servicio de la ciudadanía”, según ha desvelado este viernes Anna Lanuza.

La edil ha señalado que la labor de estas asociaciones “se desarrolla en muchas ocasiones de forma altruista” además de que son “un respaldo fundamental para numerosas personas y familias de Altea”.

Un amplio abanico de entidades al servicio de la ciudadanía

La responsable municipal ha puesto en valor la diversidad del tejido asociativo vinculado a la Concejalía, integrado por asociaciones de madres y padres de alumnado, colectivos que trabajan con personas con diversidad funcional o enfermedad mental, entidades de apoyo a personas en riesgo de exclusión social, organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer, asociaciones LGTBI, protectoras de animales, servicios de emergencias y ambulancias, además de entidades históricas del municipio como las asociaciones de Amas de Casa.

Lanuza ha insistido en que todas ellas constituyen “una pieza clave del bienestar social del municipio” gracias a “su proximidad, capacidad de respuesta y compromiso”, complementando la labor de los servicios municipales “mediante programas de acompañamiento, atención especializada, sensibilización y apoyo a los colectivos más vulnerables”.

Reconocimiento al voluntariado

La concejala también ha querido agradecer el trabajo de las personas voluntarias que sostienen gran parte de la actividad de estas organizaciones: “Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de estas entidades su dedicación, así como al gran tejido de voluntariado social que constituye el verdadero músculo de muchas de ellas para poder ayudar a quienes más lo necesitan”, ha manifestado.

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Por último, Lanuza ha aseverado que con esta inversión de 234.900 euros, “el Ayuntamiento de Altea reafirma su apuesta por fortalecer el tejido asociativo local y mantener unas políticas sociales, sanitarias, de igualdad y bienestar animal basadas en la colaboración entre la administración y las entidades que trabajan diariamente por el bienestar de la población”.