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Altea identificará con un distintivo los comercios que admiten mascotas

Bienestar Animal y Comercio impulsan, junto a ALCEA, una campaña para facilitar a los propietarios de animales conocer qué establecimientos permiten su acceso

De izquierda a derecha, el concejal de Comercio, el presidente de ALCEA y la concejala de Bienestar Animal de Altea.

De izquierda a derecha, el concejal de Comercio, el presidente de ALCEA y la concejala de Bienestar Animal de Altea. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

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Diego Coello

Altea

Una señal para comercios “pet friendly”. El Ayuntamiento de Altea ha puesto en marcha una nueva campaña para identificar de forma visible los comercios que permiten la entrada de animales de compañía a sus instalaciones. La iniciativa, impulsada por las concejalías de Bienestar Animal y Comercio en colaboración con la Asociación Local de Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA), pretende facilitar a vecinos y visitantes la localización de los establecimientos en los que las mascotas son bienvenidas.

La campaña, que comienza esta semana, consiste en la distribución de un distintivo que los comercios podrán colocar en sus accesos para informar de manera clara de que permiten la entrada de animales domésticos.

Respuesta a una propuesta ciudadana

La concejala de Bienestar Animal, Anna Lanuza, ha explicado este viernes que la iniciativa “surge a raíz de una sugerencia ciudadana”. Según ha recordado, “la legislación establece que, salvo que exista una prohibición expresa en la entrada del establecimiento, el acceso de animales está permitido”.

La edil ha añadido que “con esta campaña será mucho más sencillo identificar los comercios en los que las mascotas pueden entrar, ya que dispondrán de un distintivo visible” y ha destacado que la acción supone “un paso más hacia una Altea más amigable con los animales de compañía”.

Distintivo que se pondra en los comercios de Altea que permiten la entrada de mascotas.

Distintivo que se pondra en los comercios de Altea que permiten la entrada de mascotas. / INFORMACIÓN

ALCEA repartirá los distintivos

La campaña cuenta con la colaboración de la Asociación Local de Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA), entidad que será la encargada de distribuir los distintivos entre los comercios asociados, “aunque también estarán disponibles a través de las concejalías de Comercio y Bienestar Animal para cualquier establecimiento que desee adherirse”, ha indicado el concejal de Comercio José María Borja durante la presentación de la campaña.

Por su parte, el presidente de ALCEA, Jordi Mayor, ha agradecido al Ayuntamiento que haya impulsado esta iniciativa y ha mostrado “la satisfacción de la asociación por participar en un proyecto que acerca la vida personal a la vida comercial”.

Mayor ha calificado la propuesta como “una acción positiva para el comercio local” y ha expresado el deseo de que cada vez “más establecimientos se sumen a ella”.

Facilitar las compras con animales de compañía

El concejal de Comercio ha agradecido la buena acogida que la iniciativa ha tenido entre los comercios asociados a ALCEA, ha animado al resto de establecimientos a incorporarse a la campaña y ha destacado que la campaña “contribuye a mejorar la convivencia y a hacer de Altea un municipio más amable con las mascotas”.

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Finalmente ha subrayado que el objetivo de la campaña “es facilitar que los propietarios de animales puedan realizar sus compras sin necesidad de dejar a sus mascotas en el exterior de los establecimientos, siempre que estos hayan decidido permitir su acceso”.

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