Nacen dos crías de Águilas de Harris en Mundomar

Mundomar, el parque de naturaleza de Benidorm, celebra su 30º aniversario con el nacimiento de dos crías de águila de Harris, un acontecimiento especialmente significativo al tratarse de la primera reproducción de esta especie en las instalaciones del parque. Los nuevos integrantes han sido bautizados por el equipo de cuidadores y veterinarios como Sáhara y Dakar.

Sus progenitores, Jalisco y Arizona, llegaron a Mundomar en 2021 cuando apenas tenían un mes de vida. Tras varios años bajo el cuidado del equipo del complejo de naturaleza de Benidorm, la pareja ha logrado sacar adelante su primera puesta. Este nacimiento supone una excelente noticia para Mundomar, ya que refleja el éxito de los programas de cuidado y bienestar animal desarrollados en sus instalaciones. La reproducción bajo cuidado humano solo llega a término cuando los animales disfrutan de unas condiciones óptimas, tanto desde el punto de vista médico como ambiental.

El nacimiento de Sáhara y Dakar supone la primera reproducción de águila de Harris registrada en Mundomar. / INFORMACIÓN

Sáhara y Dakar ya han cumplido ocho semanas de vida y se encuentran en perfecto estado; han completado el plumaje y han salido del nido para explorar el entorno. Sus padres están desempeñando un papel fundamental en su crecimiento. Jalisco y Arizona comparten las tareas de alimentación y protección, un comportamiento propio del águila de Harris que es de las pocas rapaces que coopera en pareja en la crianza.

Mapa de Mundomar Benidorm.

Con este nuevo nacimiento, Mundomar continúa consolidándose como un referente en la conservación y el bienestar animal, pilares que han marcado sus tres décadas de historia y sobre los que se sustenta el ADN del parque.