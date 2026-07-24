El PSOE exige al alcalde de Benidorm concreción sobre el "nuevo colegio fantasma" para el Vasco Núñez de Balboa

El grupo municipal socialista de Benidorm ha exigido al alcalde Toni Pérez "concreción" sobre el “anuncio fantasma” realizado el jueves de construir un nuevo colegio en el CEIP Vasco Núñez de Balboa.

“El alcalde lanzó esta propuesta justo después de que su propio partido votase en les Corts Valencianes en contra de dotar de presupuesto a este mismo colegio, por lo que estamos ante un brindis al sol con tintes electorales, lamentablemente. La educación pública merece inversión y no anuncios”, ha manifestado su portavoz Cristina Escoda.

Y el PP ha salido al paso de estas manifestaciones, manifestando que el "brindis al sol" son las enmiendas del PSOE en materia educativa.

El PSOE ha formulado este viernes una batería de preguntas en las Cortes y en el Ayuntamiento, "ante la sorpresa por este anuncio, que supone anular el anteproyecto de reforma que ya estaba realizado y sobre el que había un compromiso en firme del propio alcalde Toni Pérez y del director general de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, que visitaron el centro el 31 de enero del 2024, y en el que anunciaron que retomarían el proyecto".

Si tenían tan claro que las deficiencias que presenta el inmueble aconsejaban una nueva vía, nos preguntamos por qué se ha esperado tanto en proponerlo Cristina Escoda — Portavoz del PSOE de Benidorm

“Construir un nuevo colegio es lo más razonable y es una demanda histórica de la comunidad educativa del Vasco Núñez, pero este cambio en la hoja de ruta del alcalde es papel mojado tal y como se ha producido. El PP votó en contra de las enmiendas del PSOE y no hay dinero. Toni Pérez debería de ser realista y no vender humo, y explicar que con las actuales demandas de nuevos centros existentes en la Comunidad Valenciana -principalmente en la zona dana- el nuevo edificio tardará años”, ha lamentado Escoda.

La edil ha recordado que la propuesta de construir un nuevo colegio Vasco Núñez de Balboa ya se realizó en 2009 y se llegó a licitar el proyecto valorado en 5 millones al que se presentaron hasta 21 empresas. “Aquel proyecto desapareció de la agenda de un Consell del PP que quedó superado por las políticas del despilfarro, obras faraónicas y corrupción”, ha añadido.

Ejemplos

Escoda ha recordado que el Centro Cultural de la Avenida Europa, el centro de Salud de Els Tolls o la Escuela Oficial de Idiomas son ejemplos de otros proyectos anunciados por el PP que "han pasado al olvido por no destinar el dinero necesario".

La portavoz socialista ha remarcado que "la ocurrencia" de Pérez del jueves fue el reconocimiento de su propio fracaso para gestionar este asunto. “Si tenían tan claro que las deficiencias que presenta el inmueble aconsejaban una nueva vía, nos preguntamos por qué se ha esperado tanto en proponerlo. La respuesta parece fácil: es una medida planteada a la desesperada para intentar maquillar una legislatura perdida y llegar a elecciones con una nueva promesa, un brindis al sol con tintes electorales”, ha apuntado.

La dirigente socialista ha lamentado que, mientras los alumnos tenían que comer en los pasillos por las goteras o se quedaban sin luz por el mal estado de la instalación eléctrica, el gobierno de Toni Pérez miraba para otro lado priorizando las fotos y el postureo en redes sociales. “Llevamos toda la legislatura reclamando que se pongan a trabajar junto con el gobierno autonómico para iniciar las obras de mejora, y su única reacción ha sido cargar contra el anterior gobierno socialista y el ‘y tú más’, en vez de exigir a sus jefes de Valencia que cumpliesen con lo comprometido y anunciado”, ha señalado.

Más años de espera

Asimismo, Escoda ha alertado sobre la falta de información referente a la inversión necesaria o los plazos previstos de ejecución de los trabajos. "¿Cuántos años más van a tener que soportar los niños, niñas, familias y docentes del Vasco Núñez de Balboa esta situación de abandono e incertidumbre?, ¿cuánto va a costar el nuevo proyecto? o ¿ha destinado el Consell partida para esta nuevo centro en los presupuestos que acaba de aprobar?", se ha preguntado. "Estas son algunas de las preguntas formuladas por escrito al Gobierno local y a la Conselleria de Educación.

Réplica

Por su parte la concejal de Educación de Benidorm, Maite Moreno, ha afirmado este viernes que las enmiendas del PSOE al presupuesto de la Generalitat en materia educativa “sí son brindis al sol de cara a la galería” y ha lamentado “el nuevo desprecio del grupo municipal socialista a los técnicos municipales y a la educación pública en nuestra ciudad; en este caso, al equipo directivo, al AMPA, al claustro y al consejo escolar del Vasco Núñez de Balboa, con quienes hemos mantenido distintas reuniones en las últimas semanas para hablar del proyecto del nuevo centro, respaldado por unanimidad por todos estos órganos”.

Moreno ha respondido así al comunicado de prensa emitido por el PSOE, señalando que “los únicos tintes electorales son los que practica constantemente el PSOE de Benidorm, un PSOE de camiseta y pancarta para el vídeo y la foto, pero que no trabaja ni aporta absolutamente nada para mejorar nuestra ciudad”.

Así, la concejal ha indicado que, “afortunadamente, la realidad educativa de Benidorm ha cambiado radicalmente desde el año 2023 por parte de la Generalitat, momento en que han empezado a atenderse las necesidades de las comunidades educativas, primero con el IES Pere María Orts i Bosch; después con el Ausiàs March; y ahora con el Vasco Núñez de Balboa, frente a los ocho años de inacción de los dos gobiernos de Ximo Puig”.

Llevamos muchos meses trabajando para concretar la mejor solución para el Vasco Núñez de Balboa y lo más razonable y lo mejor para alumnado y docentes es la construcción de un nuevo centro Maite Moreno — Concejal de Educación de Benidorm

“La propia Escoda reconoce que en su comunicado que ‘construir un nuevo colegio es lo más razonable y es una demanda histórica de la comunidad educativa del Vasco Núñez’, por lo que no entendemos a qué juegan”, ha agregado la responsable de Educación. Además, ha pedido a la portavoz socialista “que diga bien claro si quiere sumar, si quiere unirse a Ayuntamiento y comunidad educativa para que el Vasco Núñez de Balboa tenga el colegio que se merece o si lo que va a hacer es torpedear los proyectos para mejorar las infraestructuras educativas de nuestra ciudad, como ya hizo su partido cuando gobernaba la Generalitat con Compromís”.

“El Vasco Núñez de Balboa es, lamentablemente, el mejor ejemplo de esta inacción: no fueron capaces si quiera de invertir ni un euro para retirar los tejados de uralita con amianto del centro, cuya retirada y sustitución a nuevo corrió por cuenta municipal, meses después de haberlo prometido el propio gobierno del Botànic como urgente”, ha señalado.

Maite Moreno ha explicado que “llevamos muchos meses trabajando para concretar la mejor solución para el Vasco Núñez de Balboa y, como hemos trasladado a todas las partes implicadas, lo más razonable y lo mejor para alumnado y docentes es la construcción de un nuevo centro”. Asimismo, la edil ha señalado que, “tras las reuniones mantenidas con todas las partes, iniciamos de inmediato todos los trámites con la Conselleria para desestimar el anterior proyecto, incluir este nuevo en el Plan Edificant y que sea una realidad lo antes posible, como es voluntad de todas las partes menos, al parecer de la señora Escoda”.