La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos

La rápida intervención de varios agentes de la Policía Local de Benidorm permitió rescatar durante la noche del sábado a un niño de ocho años que se encontraba sentado sobre la unidad exterior de un aparato de aire acondicionado, en la fachada de un edificio de gran altura de la ciudad.

Los hechos comenzaron alrededor de las 23.05 horas del 25 de julio en un inmueble situado en la avenida Bilbao. El conserje del edificio avisó a la Policía después de que un vecino observara al menor en una situación de grave peligro, según ha informado la Policía Local de Benidorm en un comunicado.

En una primera comprobación, los agentes no consiguieron localizar al niño, por lo que continuaron realizando gestiones para acceder a la vivienda y verificar el aviso. Con la colaboración de uno de los residentes, los policías pudieron entrar en el balcón del apartamento contiguo.

Desde allí comprobaron que el menor permanecía sentado sobre el aparato exterior del aire acondicionado, a la altura del piso 21, con un evidente riesgo de precipitarse al vacío. Ante la gravedad de la situación, uno de los agentes sujetó al niño por un brazo para impedir que cayera, mientras otro policía aseguraba a su compañero debido al peligro que ambos corrían.

El menor permaneció sujeto en todo momento mientras los agentes solicitaban la intervención urgente del Consorcio Provincial de Bomberos. Antes de la llegada de los servicios de emergencia, el conserje consiguió una copia de las llaves del apartamento turístico.

El menor sin supervisión parental

Esto permitió a los policías acceder al interior de la vivienda e introducir al niño en el inmueble, eliminando definitivamente el riesgo de caída. La Policía Local ha destacado tanto la actuación de los agentes como la colaboración del conserje y de los vecinos, cuyo aviso resultó fundamental para evitar un desenlace fatal.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron documentación personal del menor, entre ella un pasaporte búlgaro, así como otros documentos que permitieron identificar a su padre. El progenitor regresó posteriormente al edificio y fue detenido por un presunto delito de abandono temporal de menor.

Según manifestó el padre a los agentes, el niño presenta un trastorno del espectro autista y había permanecido solo en el apartamento mientras él salió a realizar unas compras. Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Noticias relacionadas

Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos.