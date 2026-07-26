El Rey Moro toma La Vila en un desfile que recrea el camino desde su infancia hasta el trono

La Vila Joiosa ha vivido este sábado uno de los actos más esperados de las Fiestas de Moros y Cristianos con la celebración del Desfile Moro, en el que las tropas del bando de la media luna han recorrido las principales calles del municipio hasta culminar la entrada triunfal del Rey Moro, Juan Lloret Marcet "Belo", de la Compañía Artillería del Islam.

El desfile ha partido por la calle Colón, ha continuado por la avenida del País Valencià y ha finalizado en la plaza de la Generalitat. A lo largo del recorrido, el boato del Rey Moro ha narrado la historia del nacimiento y la evolución del monarca hasta su coronación, representando las diferentes etapas de su vida.

La apertura del boato ha corrido a cargo de la compañía del Rey, seguida por la abanderada de la Artillería del Islam y las banderas de las tribus guerreras. A continuación, el cortejo ha dado paso a la infancia del futuro rey, recreando el poblado en el que creció con la presencia de carros de mercaderes, bailarinas y otros elementos ambientados en la vida cotidiana.

La siguiente etapa ha representado la adolescencia del monarca, con la aparición del ejército y la escuela de la espada, antes de culminar con la llegada del Rey Moro. En esta última parte, varias escuadras han recreado un ambiente inspirado en el desierto, eje temático sobre el que ha girado todo el boato.

El desfile ha contado con la participación de las tropas en el siguiente orden: Bandera de la Asociación Santa Marta, Moros de Capeta, Moros Mercaderes, Artillería Mora, Moros Pak-kos, Guardia Negra, Beduinos, Piratas Berberiscos, Tuaregs, Moros del Riff, Negres y el boato del Rey Moro. El monarca ha hecho su entrada en la villa escoltado por su guardia, mientras que su favorita -su esposa- y sus hijos han desfilado en otra carroza. Además, cada una de las compañías ha estado acompañada por su capitán y su correspondiente boato.

Programa

Las fiestas continuarán este domingo con el Desfile Cristiano, en el que participarán las compañías Almogàvers, Marinos, Caçadors, Voluntaris, Pescadors, Catalans, Artilleria Cristiana, Contrabandistes, Pirates Corsaris, Destralers y Llauradors, junto a la Reina Cristiana, Marta Llinares.

La programación seguirá el lunes 27 de julio con el Alijo de Contrabandistas y Piratas Corsarios, previsto para las 20 horas. Tras el enfrentamiento con las tropas cristianas, ambos grupos llegarán a los pies del castillo, donde media hora después se celebrará la Embajada Contrabandista.

A las 21 horas comenzará la presentación de las tropas moras ante el Rey Moro desde la intersección de la calle Pizarro con la avenida del País Valencià. La comitiva avanzará hasta el castillo instalado en el paseo del Doctor Esquerdo, escenario en el que tendrá lugar la Embajada Beduina.

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El momento culminante de las fiestas llegará en la madrugada del lunes al martes con el tradicional Desembarco Moro, programado para las 6 horas del martes 28 de julio, tras varias horas de preparativos y espera.