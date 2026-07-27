Altea refuerza la inserción laboral de personas vulnerables con una alianza estratégica junto al POMB

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Altea ha dado un nuevo paso en su estrategia para favorecer la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de una línea de trabajo conjunta con el Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa o Pacte per l’Ocupació de la Marina Baixa (POMB). El objetivo de esta colaboración es reforzar los recursos destinados a mejorar la empleabilidad de las personas que participan en el Programa de Itinerarios de Inclusión Social.

Con este propósito, responsables municipales y representantes del POMB han mantenido una reunión de coordinación estratégica en la que se sentaron las bases de una colaboración estable que permitirá “ofrecer un acompañamiento más completo, personalizado e individualizado a las personas usuarias que se encuentran en búsqueda activa de empleo”, según ha desvelado este lunes la concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza.

En el encuentro han participado la concejala, el coordinador de Servicios Sociales, Braulio Cencerrado y la técnica de Integración Social responsable del Programa de Itinerarios de Inclusión Social en Altea, Rosana Alonso.

Orientación laboral y talleres para mejorar la empleabilidad

Fruto de esta coordinación, las personas participantes en el programa podrán acceder al servicio de orientación laboral del POMB, “donde recibirán asesoramiento personalizado para mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Además, en los próximos meses se organizarán talleres grupales dirigidos a reforzar competencias y habilidades clave para afrontar con mayores garantías la búsqueda de empleo”, ha indicado Lanuza.

Asimismo, la concejala ha destacado la importancia de esta colaboración al señalar que “esta coordinación permitirá que las personas participantes en el programa puedan acceder al servicio de orientación laboral del POMB, donde recibirán atención personalizada para mejorar sus posibilidades de inserción laboral”.

Lanuza ha subrayado también que “el empleo es una herramienta fundamental para favorecer la autonomía personal y la inclusión social. Por ello, es imprescindible que desde las administraciones trabajemos de manera coordinada para ofrecer a cada persona un acompañamiento adaptado a sus circunstancias y capacidades. Esta colaboración nos permite ampliar recursos, atención y oportunidades”.

Un proyecto para favorecer la autonomía personal

Desde el área de Bienestar Social se insiste en que este tipo de alianzas entre administraciones y servicios públicos “repercuten directamente en una mejor atención a la ciudadanía, al optimizar recursos y generar nuevas oportunidades para quienes más lo necesitan”.

En este sentido, la edil ha señalado que “nuestro objetivo es que ninguna persona afronte sola el proceso de búsqueda de empleo y que disponga de las herramientas necesarias para acceder a un trabajo digno y de calidad”.

El Programa de Itinerarios de Inclusión Social de Altea está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Comunitat Valenciana y tiene como finalidad promover la inclusión activa, la igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Anna Lanuza ha apostillado que la Concejalía de Bienestar Social continuará impulsando “nuevas sinergias con entidades y organismos especializados para fortalecer los itinerarios de inserción sociolaboral y facilitar que las personas participantes puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo y estable”.

¿Qué es el POMB?

El Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa (POMB) se constituyó el 10 de marzo de 2023, con la firma de los representantes de los 18 municipios que conforman la comarca de la Marina Baixa, junto a CCOO, UGT y CEV, estableciendo como líneas de acción principales del proyecto: la mejora de la inserción laboral de los colectivos prioritarios (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años) y el impulso de la formación profesional especializada, así como la capacidad de gestión empresarial.

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Así, el pacto es una iniciativa de cooperación entre administraciones públicas, agentes sociales y económicos de la comarca que trabaja para fomentar el empleo, mejorar la cualificación profesional y favorecer el desarrollo económico del territorio. Entre sus principales servicios destacan la orientación laboral personalizada, el asesoramiento para la búsqueda de empleo, la formación para mejorar la empleabilidad y el apoyo tanto a personas desempleadas como a empresas, con el objetivo de impulsar un mercado laboral más dinámico e inclusivo en la Marina Baixa.