Chayanne volvió a Benidorm con la maleta llena de himnos
12.000 asistentes disfrutaron de lo lindo el pasado viernes en SkyFest Benidorm de sus canciones y carisma dentro de la gira “Bailemos Otra Vez 2026”
Chayanne volvió a Benidorm y triunfó. Punto.
12.000 almas bailaron, cantaron y brindaron por la vida en SkyFest Benidorm con el puertorriqueño como “sumo sacerdote” de la fiesta que se vivió el pasado viernes 24 de julio en la ciudad de los rascacielos.
Con 58 años a sus espaldas, Chayanne demostró que la edad es un número, y además que tiene energía, carisma y poder de convocatoria para rato. Su gira nacional va sobre ruedas, y la demostración de ayer quedará en la memoria del público benidormense, que abanico en mano coreó y bailó las canciones de su último disco “Bailemos Otra Vez” de 2023, y sobre todo sus éxitos de siempre, desde las baladas como “Lo Dejaría Todo”, sin duda el momento romántico de la noche, hasta sus grandes éxitos como “Boom Boom”, “Salomé”, “Bailando Bachata” o “Torero”, tema con el que finalizó el show.
El público asistente destacó el derroche de energía que demostró el artista, arropado por su cuerpo de baile y músicos de primer nivel mundial, en un espectáculo que no dejó indiferente a nadie. A la salida del respetable del recinto los comentarios sobre el nivel de la actuación y las caras de felicidad denotaban lo memorable de la cita, que continuó para unas 2.000 personas que querían “más” en una fiesta posterior con DJ en el segundo escenario de SkyFest Benidorm.
Con un guion del show dedicado al amor, a la familia, a la amistad y al placer de la fiesta, y un espectáculo audiovisual de primer nivel, Chayanne presentó su decimoquinto álbum de estudio, Bailemos otra vez (2023), y no defraudó a quienes compraron sus entradas empujados por la nostalgia “dosmilera”, sino que demostró que su estilo, carisma y música siguen más que vigentes.
El concierto del viernes en Benidorm fue una fiesta y, también, una celebración: la de la carrera de uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos. Lo demuestran reconocimientos internacionales como el Billboard o los Grammys Latinos, y 12.000 personas que tienen tema de conversación para rato: “Yo vi a Chayanne en SkyFest Benidorm”.
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