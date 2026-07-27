Gata Kamsky, una estrella mundial del ajedrez, encabezará el XXIII Festival Internacional de Ajedrez del Gran Hotel Bali

El Gran Hotel Bali de Benidorm volverá a convertirse este otoño en uno de los grandes epicentros internacionales del ajedrez con la celebración del XXIII Festival Internacional de Ajedrez Gran Hotel Bali, que tendrá lugar del 27 de noviembre al 8 de diciembre y contará con la participación de una de las grandes figuras de este deporte: Gata Kamsky, subcampeón del mundo en 1996 y uno de los ajedrecistas más prestigiosos de las últimas décadas.

La presencia del gran maestro nacido en Siberia supone uno de los grandes atractivos de esta edición del festival. Kamsky disputará el torneo principal y, además, protagonizará una exclusiva sesión de partidas simultáneas frente a 24 participantes, ofreciendo a aficionados y jugadores la oportunidad de enfrentarse a una auténtica leyenda del ajedrez mundial.

El festival reunirá en Benidorm a grandes maestros y participantes de numerosos países en una de las principales citas ajedrecísticas de Europa. / INFORMACIÓN

Con esta incorporación, el Festival Internacional de Ajedrez del Gran Hotel Bali continúa consolidándose como una de las citas ajedrecísticas más importantes de Europa, reuniendo cada año a cientos de jugadores procedentes de numerosos países.

Un palmarés de leyenda

Gata Kamsky nació en Novokuznetsk (Siberia) en 1974 y fue considerado desde muy joven uno de los mayores talentos del ajedrez mundial. Tras proclamarse dos veces campeón juvenil de la antigua Unión Soviética, emigró junto a su padre a Estados Unidos en 1989, donde desarrolló una brillante carrera deportiva.

Con apenas 16 años obtuvo el título de Gran Maestro y poco después se convirtió en uno de los diez mejores jugadores del mundo.

Su trayectoria está marcada por algunos de los mayores éxitos del ajedrez internacional. En 1996 disputó el Campeonato del Mundo frente a Anatoly Karpov tras superar a figuras como Viswanathan Anand y Valery Salov en el Torneo de Candidatos.

Gata Kamsky, subcampeón del mundo en 1996, será una de las grandes figuras del torneo y disputará una sesión de simultáneas frente a 24 jugadores. / INFORMACIÓN

Posteriormente conquistó la Copa del Mundo de la FIDE en 2007, derrotando en semifinales a Magnus Carlsen y venciendo en la final a Alexei Shirov. También fue Campeón del Mundo de Ajedrez Rápido y ha conquistado en cinco ocasiones el Campeonato de Estados Unidos.

Su mejor clasificación internacional alcanzó los 2.763 puntos Elo, situándose entre los jugadores más fuertes del planeta.

Actualmente reside en Francia y continúa compitiendo al máximo nivel bajo la bandera de la Federación Francesa de Ajedrez.

Un festival con participación internacional

El torneo principal se celebrará del 28 de noviembre al 5 de diciembre y volverá a reunir a destacados grandes maestros internacionales.

Junto a Gata Kamsky ya han confirmado su participación jugadores de primer nivel como Kiril Georgiev, Yuri Solodovnichenko, Renier Castellanos, Mihail Marin y David Lariño, así como destacadas ajedrecistas como Alicja Śliwicka, Silvia-Raluca Sgircea y Vera Nebolsina, excampeona del mundo juvenil y Gran Maestra Femenina.

Además del Open Internacional, el festival incluirá:

XVII Copa por Equipos por Edades.

I Copa Internacional por Equipos Gran Hotel Bali (Sub-2400).

XX Torneo Nuevas Generaciones para categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12.

Torneo Nocturno de Blitz, con categorías Open y Sub-2000.

Simultáneas con una leyenda

Uno de los momentos más esperados del festival tendrá lugar el 27 de noviembre a las 18:00 horas, cuando Gata Kamsky dispute una sesión de partidas simultáneas frente a 24 jugadores alojados en el hotel oficial e inscritos en alguno de los torneos.

La actividad será gratuita para el público, que podrá presenciar en directo cómo uno de los mejores jugadores de la historia afronta simultáneamente dos docenas de partidas.

Benidorm, referencia internacional del ajedrez

Con veintitrés ediciones celebradas, el Festival Internacional de Ajedrez del Gran Hotel Bali se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario europeo, combinando competición de máximo nivel, formación, actividades para todas las edades y la presencia de figuras históricas del ajedrez mundial.

Mapa de ubicación del Gran Hotel Bali.

La participación de Gata Kamsky refuerza el prestigio internacional del torneo y confirma al Gran Hotel Bali y a Benidorm como un destino de referencia para el ajedrez de alto nivel.

Toda la información sobre el festival, inscripciones y reglamentos puede consultarse en: https://ajedrezenelbali.com/