El legado de la seda protagoniza el boato de la Reina Cristiana en La Vila

El Desfile Cristiano ha puesto este domingo el broche a la trilogía festera de La Vila Joiosa con el protagonismo de la Reina Cristiana, Marta Llinares, que ha cerrado el cortejo al frente de un boato inspirado en el legado de la seda y en el origen de las torres de vigilancia del municipio.

Las compañías Almogàvers, Marinos, Caçadors, Voluntaris, Pescadors, Catalans, Artilleria Cristiana, Contrabandistes, Pirates Corsaris, Destralers y Llauradors han desfilado en el bando cristiano antes de dar paso a la Reina Cristiana, Marta Llinares, cuyo boato ha recreado el vínculo entre el trabajo del campo, la industria sedera y la defensa de la costa vilera.

Bajo el lema "De la faena del camp naix la defensa de la terra", el boato ha arrancado con las moreras erigidas como guardianas de La Vila junto a los caminos de agua, símbolo del cultivo que hizo posible la producción de la seda. La representación ha mostrado el proceso artesanal mediante el que los capullos se transformaban en un preciado hilo, así como el traslado de esa producción hasta Valencia por parte de los labradores.

El Desfile Cristiano de La Vila Joiosa, en imágenes / Alex Domínguez

El boato ha continuado con la recreación del trabajo de los gremios de Velluters, encargados de convertir los hilos en lujosos tejidos, y de la actividad comercial en la Lonja, donde los nobles adquirían las telas más valiosas. Así, el desfile ha culminado con la explicación de que la riqueza generada por el comercio sedero y el impuesto sobre este producto permitieron, en el siglo XVI, levantar las torres de vigilancia que protegían el litoral frente a los ataques corsarios.

Con este hilo conductor, la Reina Cristiana, Marta Llinares, ha cerrado el Desfile Cristiano al frente de sus tropas bajo la protección de Santa Marta, patrona de La Vila Joiosa.

Programa

La programación seguirá este lunes con el Alijo de Contrabandistas y Piratas Corsarios, previsto para las 20 horas. Tras el enfrentamiento con las tropas cristianas, ambos grupos llegarán a los pies del castillo, donde media hora después se celebrará la Embajada Contrabandista.

A las 21 horas comenzará la presentación de las tropas moras ante el Rey Moro desde la intersección de la calle Pizarro con la avenida del País Valencià. La comitiva avanzará hasta el castillo instalado en el paseo del Doctor Esquerdo, escenario en el que tendrá lugar la Embajada Beduina

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El momento culminante de las fiestas llegará en la madrugada del lunes al martes con el tradicional Desembarco Moro, programado para las 6 horas del martes, tras varias horas de preparativos y espera.