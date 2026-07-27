Sucesos
Muere un octogenario madrileño cuando hacía esnórquel en una playa de Benidorm
La víctima, que estaba de vacaciones con su esposa, fue rescatada del agua por varios bañistas, pero las maniobras de reanimación no lograron salvarle la vida
Un hombre de 83 años, vecino de Madrid, ha fallecido este domingo mientras practicaba buceo en superficie (esnórquel) en la playa de Poniente de Benidorm, según han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.
La víctima se encontraba de vacaciones en la capital turística de la Costa Blanca junto a su esposa. El hombre se había adentrado en el mar a la altura de la playa accesible, situada en las inmediaciones del hotel Delfín, utilizando unas gafas de buceo que, según las mismas fuentes, había comprado el día anterior.
Poco después, otra bañista observó que permanecía en una posición poco natural en el agua. Al comprobar que no respondía cuando le llamó e incluso al tocarle, alertó de la situación y el hombre fue sacado hasta la orilla.
Una vez en la playa, varias personas comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar revertir la parada cardiorrespiratoria.
Hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyos sanitarios continuaron con la asistencia, aunque finalmente solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas del suceso.
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