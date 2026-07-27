La obra que da inicio en Benidorm para completar la zona de acampada y el albergue juvenil en la Séquia Mare

El Ayuntamiento de Benidorm ya ha iniciado la instalación del cerramiento perimetral de la zona de acampada y albergue juvenil del parque de la Séquia Mare, que está ejecutando la empresa Acciona Medio Ambiente y que tiene un plazo de ejecución estimado en tres meses.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha visitado estos trabajos y ha señalado que se trata de un proyecto que “viene a completar la configuración de estos nuevos espacios de ocio pensados especialmente para la población más joven”.

La obra, con un presupuesto de 241.593,47 euros, está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. En concreto, se corresponde con la actuación 11B del Eje 4 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’ que se efectúa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con dichos fondos.

El proyecto viene a completar la configuración de estos nuevos espacios de ocio pensados especialmente para la población más joven José Ramón González de Zárate — Concejal de Parques y Jardines de Benidorm

La actuación complementa otra que ya se encuentra prácticamente finalizada como es la zona de acampada y multiaventura, “que ha supuesto una inversión de 710.000 euros”, según ha precisado el edil.

González de Zárate ha explicado que “se ha optado por un vallado sólido, pero integrado en el entorno y que al mismo tiempo ofrezca intimidad a las personas usuarias del albergue y de la zona de acampada”. La actuación incluye además la creación de nuevos senderos para mejorar la conectividad entre estas áreas y el ámbito del parque.

Un activo ambiental

“Las infraestructuras y servicios que hemos ido configurando en este parque de la Séquia Mare hacen de él un activo ambiental, de ocio saludable, etnográfico, cultural, turístico y deportivo de primer nivel y muy accesible, puesto que está ubicado muy cerca de nuestra trama urbana, en un espacio que hace apenas una década estaba totalmente abandonado” ha afirmado el titular de Parques y Jardines.

Los trabajos de vallado ya han dado comienzo / INFORMACIÓN

En ese sentido, ha recordado que en el año 2015 “este espacio era un lugar degradado, un vertedero en el centro de la ciudad, que acumulaba multitud de denuncias de vecinos por vertidos e incendios”.

Así, ha resaltado que después del trabajo realizado a partir de entonces “hemos hecho un parque, un museo del agua, una zona de acampada, un albergue, un centro de interpretación. Y antes de fin de año todo estará al servicio de nuestros ciudadanos y de todos los que nos visiten”. González de Zárate ha querido destacar que es una actuación “para sentirse satisfecho”.

El vallado perimetral de la zona de acampada y el albergue juvenil tiene por objeto independizar estas zonas del resto del parque para mantener la independencia de los usuarios que acampen en el interior, mientras el resto de usuarios pueden seguir disfrutando del parque.