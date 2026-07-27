La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes

Benidorm es conocida por sus playas, sus hoteles y un perfil urbano que poco tiene que envidiar al de las grandes ciudades internacionales. Entre sus edificios más reconocibles sobresale el Intempo, el rascacielos formado por dos torres unidas en su parte superior por una estructura dorada con forma de diamante.

Es precisamente en las alturas de este edificio donde se encuentra una de las piscinas más singulares de Europa. Está instalada en la planta 46, a pocos metros de la parte más elevada de la torre, y permite bañarse mientras se contemplan la playa de Poniente, el Mediterráneo y buena parte del casco urbano de Benidorm.

En redes sociales se ha popularizado como “la piscina más alta de Europa” y también aparece promocionada como la piscina privada climatizada situada a mayor altura del continente.

Una piscina climatizada en el “diamante” del Intempo

La piscina forma parte de la zona de bienestar situada en la parte superior del Intempo. El espacio ocupa las dos torres y la estructura central que las comunica, conocida popularmente como el diamante por su particular diseño.

La piscina del Intempo en una imagen de 2021. / INFORMACIÓN

Según la memoria de calidades del edificio, la instalación tiene una superficie aproximada de 100 metros cuadrados. A su alrededor se distribuyen dos miradores, un gimnasio, una sala de fitness, una sauna, cabinas para masajes y diferentes espacios destinados al descanso.

No se trata de una piscina exterior suspendida completamente al aire libre, como pueden sugerir algunos vídeos. Es una piscina cubierta, climatizada y de efecto infinito, diseñada para disfrutar de las vistas panorámicas durante todo el año.

La creadora de contenido @stellatrece ha mostrado la instalación en un vídeo en el que destaca la panorámica y los atardeceres que pueden contemplarse desde el agua. La publicación ha vuelto a despertar la curiosidad sobre uno de los rincones menos accesibles del conocido rascacielos benidormense.

Temperatura de hasta 30 grados y vistas sobre Benidorm

El portal de alojamientos del Intempo indica que la piscina permanece habitualmente abierta entre las 10.00 y las 22.00 horas, con una temperatura media situada entre los 29 y los 30 grados.

Los menores de 16 años también pueden utilizarla, aunque cuentan con un horario específico, de 13.00 a 19.00 horas, y deben estar acompañados por una persona adulta. Estas condiciones pueden estar sujetas a las normas internas del complejo.

Desde el interior se observan la playa de Poniente, el mar y el conjunto de torres que caracteriza el paisaje de Benidorm. Su posición la convierte además en un mirador privilegiado para contemplar la puesta de sol sin abandonar el agua.

Cómo se puede acceder a la piscina del Intempo

La piscina no es una instalación pública ni puede visitarse comprando una entrada independiente. Forma parte de las zonas comunes privadas del edificio y su utilización está reservada a residentes y a personas alojadas en los apartamentos que permiten el acceso a estos servicios.

El propio portal del Intempo ofrece la posibilidad de reservar alojamientos directamente o a través de plataformas como Booking y Airbnb. Entre los servicios incluidos anuncia expresamente la piscina interior climatizada de la planta 46, además del gimnasio, la sauna, la piscina exterior y los jacuzzis.

Antes de reservar conviene confirmar con el propietario o la empresa gestora que el alojamiento concreto incluye el acceso a todas las zonas comunes, así como consultar los horarios, normas y posibles limitaciones de aforo.

Un rascacielos de 198 metros junto a Poniente

El Intempo cuenta con 47 plantas y 198 metros de altura, según la información difundida por el propio complejo. Está situado cerca de la playa de Poniente y dispone de unos 6.500 metros cuadrados de espacios y servicios comunes.

La cúpula más famosa de la Costa Blanca / David Revenga

El edificio está compuesto por dos torres paralelas que vuelven a unirse en los pisos superiores. Su silueta se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del horizonte de Benidorm, especialmente por la pieza dorada que conecta ambas estructuras.

En la planta baja se encuentran jardines, zonas infantiles, restaurante y varias piscinas exteriores. Los ascensores de alta velocidad conducen hasta la planta 46, donde está el spa, mientras que la planta 47 alberga una terraza panorámica con cuatro jacuzzis y camas balinesas.

El resultado es una experiencia difícil de encontrar en otro punto de la provincia: bañarse en una piscina climatizada prácticamente en la cima de un rascacielos, con todo Benidorm y el Mediterráneo extendiéndose al otro lado de los cristales.