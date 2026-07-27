¿Cómo reaccionarán los animales en la provincia de Alicante ante el histórico eclipse de sol?

El histórico eclipse de sol que tendrá lugar el 12 de agosto no solo va a ser un evento singular para los humanos. También se espera que tenga su impacto en el reino animal. Y Terra Natura Benidorm participará en un estudio impulsado por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) para documentar cómo reaccionan distintas especies animales durante este fenómeno astronómico visible desde la Península Ibérica.

El proyecto reunirá a una docena de parques zoológicos de España y Portugal, entre ellos también el Río Safari Elche, con el objetivo de recopilar información sobre los cambios de comportamiento que pueden producirse ante este fenómeno natural, según han informado este lunes desde el parque.

En el caso de Terra Natura Benidorm, el estudio se centrará en los elefantes asiáticos y los monos ardilla. Ambas especies serán monitorizadas mediante cámaras de alta definición y sistemas de grabación continua que permitirán registrar tanto su comportamiento como sus posibles cambios de actividad durante el oscurecimiento provocado por el eclipse.

Elefantes de Terra Natura que se van a monitorizar para el proyecto / INFORMACIÓN

Los estudios científicos sobre el comportamiento de los animales durante un eclipse desarrollados de forma coordinada por instituciones zoológicas siguen siendo muy escasos. Pese a ello, algunas investigaciones realizadas en otros países apuntan a que estos fenómenos pueden modificar el comportamiento de determinadas especies.

Así, el eclipse del próximo 12 de agosto supone una excelente oportunidad para ampliar el conocimiento científico sobre la influencia de los cambios bruscos de luminosidad en la biología y el comportamiento animal, según apuntan desde Terra Natura Benidorm.

Grabación de varios días

El periodo de grabación se extenderá durante los días previos al eclipse. Todos los zoológicos participantes registrarán el comportamiento habitual de las mismas especies en la misma franja horaria, con el objetivo de garantizar la fiabilidad de los datos. Esta información permitirá comparar las conductas observadas en condiciones normales con las que puedan producirse durante el eclipse.

Una vez finalizado el proyecto, la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios recopilará y analizará las imágenes obtenidas por todos los centros participantes para elaborar un documento audiovisual que contribuya a la divulgación científica de este fenómeno y a la comprensión del comportamiento de distintas especies ante alteraciones ambientales excepcionales.

Vista de un eclipse solar / INFORMACIÓN

Además de Terra Natura Benidorm y Río Safari Elche, en esta iniciativa participan Zoo de Santillana del Mar, Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Lacuniacha, Oceanogràfic de Valencia, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo de Madrid y Zoomarine en Portugal.

AIZA prevé dar continuidad a este proyecto durante los próximos grandes eclipses visibles desde la península ibérica, previstos para el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. La información obtenida permitirá ampliar el conocimiento sobre la respuesta de distintas especies ante fenómenos naturales poco frecuentes y reforzar la colaboración científica entre los zoológicos participantes.

Terra Natura Benidorm es un parque de naturaleza y animales dedicado al cuidado de especies animales, que cuenta con más de 150 especies diferentes, en su mayor parte vulnerables o en peligro de extinción.

El recorrido por sus instalaciones hace que los visitantes se sumerjan en el concepto de "zooinmersión". Las barreras entre el visitante y los animales quedan ocultas entre la vegetación, generando la sensación de continuidad entre los ecosistemas recreados para cubrir las necesidades de los animales.