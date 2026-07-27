La Vila Joiosa se prepara para la gran batalla

El Alijo de las Fiestas de Moros y Cristianos de La Vila Joiosa ha anunciado este lunes la llegada de la gran batalla del martes. La playa Centro ha sido el escenario de este acto por la tarde noche, así como de las embajadas Contrabandista y Beduina en las que cada bando ha sumado fuerzas. Preludio de la lucha que se desatará el martes con el Desembarco, que permitirá al bando moro alzarse con una victoria momentánea, ya que por la noche la reconquista cristiana.

Así, La Vila ha rememorado este lunes lo ocurrido en 1538, cuando la ciudad temía un ataque mayor de las tropas sarracenas que merodeaban por la zona. Los habitantes de la villa tuvieron que luchar antes contra aquellos que llegaron del mar y a los que, finalmente, lograron convencer para que se unieran ellos para defender La Vila del inminente ataque musulmán.

La localidad se ha volcado con el Alijo de Contrabandistas y Pirates Corsaris, al que ha seguido la Embajada Contrabandista. Y a continuación, estaba previsto que se celebrara la presentación de las tropas al Rey Moro y la Embajada Beduina.

Todo como aperitivo para el Desembarco al amanecer, en el que con los primeros rayos de sol llegará la flota sarracena a la playa y tendrá lugar el acto central de las fiestas, que recrea el ataque sufrido el 29 de julio de 1538 y que fundamenta las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional. Además, el Ayuntamiento ha solicitado que el Desembarco y los actos que se centran en la playa sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial.

El Desembarco empezará a las 6:00 horas, seguido de la Embajada Mora. Y ya a las 21:00 horas la Embajada Cristiana y reconquista. Para el miércoles quedará la jornada dedicada a Santa Marta, con la procesión a las 20:00 horas y el castillo de fuegos artificiales pasada la medianoche.