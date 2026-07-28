Altea despliega un sistema inteligente de videovigilancia con más de 120 puntos de control para reforzar la seguridad del municipio

Una red inteligente al servicio de la seguridad. El Ayuntamiento de Altea ha puesto en marcha un nuevo Sistema Inteligente de Videovigilancia que sitúa al municipio entre los más avanzados en la aplicación de la tecnología a la seguridad pública. La nueva infraestructura, presentada este martes por el alcalde, Diego Zaragozí, junto a los concejales de Nuevas Tecnologías, Germán Manjón; Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez; Turismo, Xelo González; y el jefe de la Policía Local, Vicente Soler, incorpora más de 120 puntos de vigilancia distribuidos estratégicamente por todo el término municipal.

La actuación ha supuesto una inversión de 460.000 euros, financiada en gran parte a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, e incluye además la incorporación de dos drones que reforzarán las labores de vigilancia y prevención.

Tecnología para prevenir y actuar con mayor rapidez

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que el sistema “se apoya en una red propia de fibra óptica municipal, complementada con una red privada 4G que garantiza la seguridad de las comunicaciones y el acceso exclusivo a las imágenes por parte de la Policía Local, cumpliendo con la normativa de protección de datos”.

Entre sus principales prestaciones “destacan la lectura inteligente de matrículas de vehículos de interés policial, la generación automática de alertas por incidencias de tráfico, el control de aforos, la monitorización de retenciones y cámaras de alta resolución capaces de ofrecer imágenes con un elevado nivel de detalle cuando las circunstancias lo requieren”, ha añadido Deo Sánchez.

Por su parte, el concejal de Nuevas Tecnologías ha destacado durante la presentación que Altea “dispone ahora de uno de los sistemas más modernos que existen actualmente, tanto por la información que proporciona como por las alertas automáticas que es capaz de generar, todo ello respetando estrictamente la legislación en materia de protección de datos”.

Altea despliega un sistema inteligente de videovigilancia con más de 120 puntos de control para reforzar la seguridad del municipio / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Más allá de la seguridad ciudadana

Aunque el principal objetivo es reforzar la seguridad de vecinos y visitantes, la nueva infraestructura tendrá un alcance mucho más amplio. Permitirá “optimizar la gestión del tráfico y la movilidad, controlar los accesos al municipio, analizar la circulación durante grandes eventos, detectar vertidos incontrolados o el abandono de enseres y ofrecer avisos tempranos ante posibles incendios forestales”, ha indicado Manjón.

Además, “facilitará la colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de hechos delictivos gracias a la información que recopila en tiempo real”, ha añadido Deo Sánchez.

El concejal de Seguridad Ciudadana enmarcó esta actuación “dentro de la estrategia municipal para modernizar el servicio policial”. Según ha explicado, “el objetivo es avanzar hacia una seguridad más moderna, más preventiva, más cercana y mucho mejor preparada para afrontar los desafíos del futuro”, recordando que desde el inicio de la legislatura “se trabaja para dotar a la Policía Local de mejores recursos humanos y materiales”.

Una herramienta ya plenamente operativa

Durante el acto, el jefe de la Policía Local, Vicente Soler, ha confirmado que el sistema “ya se encuentra completamente operativo” y ha destacado que su principal valor “reside en la capacidad de anticiparse a numerosas situaciones”.

Como ejemplo, ha señalado la detección temprana de incendios forestales, “que permitirá reducir los tiempos de respuesta”, y ha explicado que la tecnología “también servirá para evaluar dispositivos especiales, como el del Castell de l’Olla, analizando posteriormente el comportamiento del tráfico para mejorar futuras operativas”.

Innovación para una ciudad más segura

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha subrayado que el proyecto ha evolucionado progresivamente “hasta convertirse en una realidad plenamente funcional”, de tal manera que “hoy contamos con más de 120 puntos de vigilancia distribuidos por todo el municipio. Es una herramienta muy moderna que mejora la seguridad, contribuye al control del tráfico, permite detectar incendios en tiempo real, gestionar aforos y, sobre todo, ofrece una mayor sensación de seguridad a la ciudadanía, que es nuestro principal objetivo”, ha aseverado.

Zaragozí ha destacado que con esta actuación, “el Ayuntamiento de Altea consolida su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la gestión municipal y dota a la Policía Local de nuevos recursos destinados a reforzar la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y proteger tanto a las personas como al patrimonio natural del municipio”.

Una estrategia de modernización tecnológica

La implantación del nuevo sistema inteligente de videovigilancia se enmarca en la estrategia de modernización que el Ayuntamiento de Altea está desarrollando en el ámbito de la seguridad ciudadana. En los últimos meses, el Consistorio ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la capacidad operativa de la Policía Local, entre ellas ChatPol, un asistente basado en Inteligencia Artificial para agilizar la redacción de atestados, la consulta de normativa y la gestión administrativa de los agentes. A ello se suman otras inversiones recientes en equipamiento policial y sistemas de control del tráfico, con el objetivo de reforzar la prevención, optimizar los recursos y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a la ciudadanía.